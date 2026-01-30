Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον νέο γύρο Στρατηγικού Διαλόγου, στην Αθήνα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συζητήθηκαν, επίσης, τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης