Το κρίσιμο τηλεφώνημα του Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούμπιο και ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

 O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Marco Rubio εις το οποίο επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί με τις ΗΠΑ σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Κώστας Τσιτούνας

Το κρίσιμο τηλεφώνημα του Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούμπιο και ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το "3+1" με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

Ακόμη, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Συζητήθηκαν τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Για την τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε και ανακοίνωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εις την οποία τονίζεται ότι βρέθηκε στο επίκεντρο η στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας: «Η στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη ισχύ της διμερούς σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα και τον ρόλο της ως βασικού συμμάχου στο ΝΑΤΟ». Αυτή τη στιγμή, γίνεται σαφές ότι ο δίαυλος επικοινωνίας της Αθήνας με την Ουάσιγκτον είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τουλάχιστον γνωρίζει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

O Ρούμπιο ήταν ένας από τους νομοθέτες που κατέθεσαν τα δύο νομοσχέδια που είχε υπογράψει ο Τραμπ για την Ανατολική Μεσόγειο, το East Med Act (νόμος για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο) το 2019 και τον νόμο περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας το 2021. Είναι προφανές ότι στην διπλωματική σκακιέρα η Αθήνα έχει ακόμη σημασία για τις ΗΠΑ και ακόμη και αν η αμερικανική δέσμευση για την ασφάλεια στην Ευρώπη υποχωρεί, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι η αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο θα εξαφανιστεί.

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι σε περίπτωση κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ουάσιγκτον θα εξακολουθήσει να ανησυχεί και να ασχολείται παρά το σκληρό «δασμολογικό» ροκ που επιβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ε.Ε. και παρά τις διαφωνίες του για την πολιτική εξοπλισμών εντός του ΝΑΤΟ. Το τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ ανοίγει σαφέστατα ένα κομβικό δίαυλο επικοινωνίας με την υπερδύναμη.

