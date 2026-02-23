Γεραπετρίτης: «Για το Ιράν θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο»

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Newsbomb

Γεραπετρίτης: «Για το Ιράν θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούνται κρίσιμα διεθνή θέματα. Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνονται η κατάσταση στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας μέσω τηλεδιάσκεψης, η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μίλησε για τη στήριξη της Ουκρανίας και την ανάγκη συνέχισης της πίεσης μέσω στοχευμένων κυρώσεων, τόνισε τη σημασία της προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε την ανάγκη εξάντλησης κάθε διπλωματικού μέσου για την αποφυγή κλιμάκωσης στην κρίση του Ιράν.

Συμβούλιο Υπουργοί Εξωτερικών Ε.Ε.

Η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη:

«Συμπληρώνονται, αύριο, τέσσερα χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά σαφή παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα δηλώσουν τη συνεχιζόμενη βούλησή τους για στήριξη της Ουκρανίας και ταυτόχρονα για στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες θα έχουν ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δηλώσουμε με κάθε κατηγορηματικότητα, ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και κατά ενεργειακών υποδομών αποτελούν σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν είναι ανεκτές.

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να εισέλθουμε στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Η Ελλάδα, σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και την Παλαιστινιακή Αρχή, θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Παλαιστίνη συνιστά ένα ενιαίο σύνολο μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας και γι' αυτό η οποιαδήποτε εποικιστική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται. Η Ελλάδα επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ώθηση, έτσι ώστε να έχουμε πολιτική λύση, η οποία θα επιτρέψει την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους, ταυτόχρονα με ένα ασφαλές Ισραήλ.

Σε σχέση με το Ιράν, η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες πολύ μεγάλης αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο.

Θα έχω την ευκαιρία σήμερα να τοποθετηθώ και να ενημερώσω τους συναδέλφους μου υπουργούς Εξωτερικών, για τη βούληση της Ελλάδας να αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών σε σχέση με την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτύξει πολλές δράσεις, οι οποίες κατατείνουν στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει συνεπής. Μετά το 2023 και την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, να δώσουμε μια νέα ώθηση, ένα νέο όραμα στους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων και η Ελλάδα θα φροντίσει να είναι επισπεύδουσα σε αυτό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για βυσσινάδα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Πλήρης δέσμευση του «κάθετου διαδρόμου» φυσικού αερίου για τον Μάρτιο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 26χρονος λήστεψε 20χρονη οδηγό - Της πήρε μετρητά, κινητό και παπούτσια

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Λαμίας: «Γέφυρα ζωής» με δωρεά οργάνων 61χρονης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα στην Αττική: Γιορτινή ατμόσφαιρα από τον Λόφο Φιλοπάππου έως την Ανάβυσσο

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιες λαγάνες από τα Χανιά μέχρι την Κοζάνη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ηλιούπολη

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κρέμασαν στο Λούβρο την φωτογραφία από την σύλληψη του Άντριου

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Για το Ιράν θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Γενικός γραμματέας ΟΗΕ: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

11:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 16 Μαρτίου - Πώς θα πάρετε την έκπτωση

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τεράστιες υπόγειες δομές κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

11:29LIFESTYLE

Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Άναψε φωτιές το «εξάγωνο συμμαχιών» του Νετανιάχου στη Μεσόγειο

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 26χρονος λήστεψε 20χρονη οδηγό - Της πήρε μετρητά, κινητό και παπούτσια

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα και αμέσως μετά μεγαλύτερη επίθεση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ