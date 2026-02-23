Γεραπετρίτης: «Για το Ιράν θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούνται κρίσιμα διεθνή θέματα. Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνονται η κατάσταση στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας μέσω τηλεδιάσκεψης, η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μίλησε για τη στήριξη της Ουκρανίας και την ανάγκη συνέχισης της πίεσης μέσω στοχευμένων κυρώσεων, τόνισε τη σημασία της προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε την ανάγκη εξάντλησης κάθε διπλωματικού μέσου για την αποφυγή κλιμάκωσης στην κρίση του Ιράν.

Η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη:

«Συμπληρώνονται, αύριο, τέσσερα χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά σαφή παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα δηλώσουν τη συνεχιζόμενη βούλησή τους για στήριξη της Ουκρανίας και ταυτόχρονα για στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες θα έχουν ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δηλώσουμε με κάθε κατηγορηματικότητα, ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και κατά ενεργειακών υποδομών αποτελούν σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν είναι ανεκτές.

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να εισέλθουμε στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Η Ελλάδα, σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και την Παλαιστινιακή Αρχή, θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Παλαιστίνη συνιστά ένα ενιαίο σύνολο μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας και γι' αυτό η οποιαδήποτε εποικιστική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται. Η Ελλάδα επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ώθηση, έτσι ώστε να έχουμε πολιτική λύση, η οποία θα επιτρέψει την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους, ταυτόχρονα με ένα ασφαλές Ισραήλ.

Σε σχέση με το Ιράν, η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες πολύ μεγάλης αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο.

Θα έχω την ευκαιρία σήμερα να τοποθετηθώ και να ενημερώσω τους συναδέλφους μου υπουργούς Εξωτερικών, για τη βούληση της Ελλάδας να αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών σε σχέση με την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτύξει πολλές δράσεις, οι οποίες κατατείνουν στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει συνεπής. Μετά το 2023 και την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, να δώσουμε μια νέα ώθηση, ένα νέο όραμα στους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων και η Ελλάδα θα φροντίσει να είναι επισπεύδουσα σε αυτό».

Διαβάστε επίσης