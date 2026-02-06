Η Χάλι Μπέρι παντρεύεται για τέταρτη φορά - «Eίπα ναι, μου έδωσε ενα μικρό...δαχτυλίδι»

Μετά από τρεις αποτυχημένους γάμους, η Χάλι Μπέρι εξακολουθεί να πιστεύει στον έρωτα και αποκάλυψε την Πέμπτη ότι η ίδια και ο βραβευμένος με Grammy σύντροφός της, Βαν Χαντ, αρραβωνιάστηκαν.

«Λοιπόν, υπάρχει κάποια σύγχυση ότι μου ζήτησε να παντρευτεί και είπα όχι», είπε η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» . «Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν είπα όχι. Απλώς δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία» Μετά από λίγο, η Μπέρι επιβεβαίωσε: «Αλλά φυσικά και είπα ότι θα τον παντρευόμουν! Μου έδωσε ένα μικρό δαχτυλιδάκι».

Η Χάλι Μπέρι με τον Βαν Χαντ

Το «μικρό» ήταν μάλλον ένα αστείο που έκανε αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος της βέρας με το μεγάλο διαμάντι που κοσμεί πλέον το δάχτυλό της. Η πρωταγωνίστρια των ταινιών δράσης του "Crime 101" αποκάλυψε ότι ο 55χρονος καλλιτέχνης της neo soul της είχε κάνει πρόταση γάμου τον περασμένο Ιούνιο.

Η Μπέρι γνωρίστηκε με τον Χαντ μέσω του αδελφού του κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας COVID-19 τον Απρίλιο του 2020, αλλά αντάλλασσαν μόνο μηνύματα και μιλούσαν στο τηλέφωνο μέχρι το πρώτο τους ραντεβού τέσσερις μήνες αργότερα. «Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ο κόσμος άρχισε να λέει: "Τι της συμβαίνει; Είναι τρελή. Δεν μπορεί να κρατήσει έναν άντρα μαζί της", θυμήθηκε στο περιοδικό η συνιδρύτρια του Re-spin.

«Σχεδόν σταμάτησα να δίνω συνεντεύξεις για μια δεκαετία επειδή βαρέθηκα την ίδια ιστορία. Ήταν πάντα: "Καημένη Χόλι - Άτυχη στον Έρωτα Ξανά."» Η Μπέρι συνέχισε: «Και πάντα υποστήριζα, "Ποιος λέει ότι θέλω να κρατήσω έναν άντρα αν δεν είναι ο κατάλληλος άντρας;" Είμαι στην καλύτερη σχέση που είχα ποτέ».

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που η ηθοποιός θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο - τον παίκτη του μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις - το 1997 μετά από τρία χρόνια γάμου. Ο γάμος της Μπέρι με τον δεύτερο σύζυγό της - τον τραγουδιστή Έρικ Μπενέ - έληξε το 2005 μετά από δύο χρόνια έγγαμης ευτυχίας.

Η Μις Οχάιο του 1986 ήταν στη συνέχεια παντρεμένη με τον συμπρωταγωνιστή της στο Dark Tide, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, για δύο χρόνια, στα οποία περιλαμβανόταν και η γέννηση του 12χρονου γιου τους Μασέο, και φέρεται να του καταβάλλει 8.000 δολάρια το μήνα σε διατροφή. Η Μπέρι είχε επίσης μια πενταετή σχέση με το μοντέλο Γκάμπριελ Όμπρι, η οποία έληξε άδοξα το 2010 με μια διαμάχη για την επιμέλεια της 18χρονης κόρης τους, Νάχλα.

«Συνειδητοποίησα ότι απλώς ανακαλούσα εικόνες του εαυτού μου, ανθρώπους που ήταν πληγωμένοι, ανθρώπους με παιδικά τραύματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τον πόνο που μου συνέβη ως παιδί και να αποκαλύψω τα μυστικά μου. Έπρεπε να τα βγάλω από το σώμα μου για να μπορέσω να αγαπήσω πλήρως τον εαυτό μου και να εμφανιστώ στα παιδιά μου. Έκλαιγα πολλές νύχτες.» Ο μέλλων σύζυγος της Μπέρι έχει επίσης έναν ενήλικο γιο, τον Ντρέικ, από προηγούμενη σχέση.

Η πρεσβευτής της μάρκας Lancôme εργάστηκε σκληρά στην εκστρατεία για τον Νόμο περί Ισότητας Φροντίδας στην Εμμηνόπαυση (AB 432) στην Καλιφόρνια, ο οποίος θα επιβάλει ασφαλιστική κάλυψη για την αξιολόγηση και τη θεραπεία των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, καθώς και την εκπαίδευση των γιατρών.

