Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

Είναι μία από τις πιο γοητευτικές και αισθησιακές παρουσίες του Hollywood και το απέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω ανάρτησής της στα social media.

Η Χάλι Μπέρι ανέβασε την Κυριακή μια φωτογραφία της στο Instagram με αποκαλυπτικό μπικίνι, περπατώντας ξυπόλητη σε έρημο τοπίο και γυρισμένη με την πλάτη στον φακό.

«Φαίνεται σαν να πηγαίνω προς τη λάθος κατεύθυνση, αλλά δεν είναι έτσι… απλώς ακολουθώ τον δικό μου δρόμο!», έγραψε στη λεζάντα η 59χρονη ηθοποιός.

https://www.instagram.com/p/DPHaCqvEg0E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αυτό που δεν φάνηκε ήταν το γνωστό της τατουάζ με τον ηλίανθο στο πίσω μέρος του σώματός της, το όποιο έκρυψε έξυπνα με το χέρι της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η δημοφιλής ηθοποιός απέκτησε το σχέδιο πριν από χρόνια για να καλύψει το όνομα του πρώην συζύγου της, Ντέιβιντ Τζάστις, και έχει δηλώσει πολλές φορές πως μετάνιωσε για εκείνη την επιλογή.

Halle Berry struts her stuff (and sneakily covers her butt tattoo) in cheeky bikini photo https://t.co/lTn7Hn9pG7 pic.twitter.com/9qpvHwHxF1 — Page Six (@PageSix) September 30, 2025

Σε συνέντευξή της στο InStyle το 2012 είχε παραδεχτεί ότι το να χτυπήσει όνομα συντρόφου ήταν «μια χαζή απόφαση», ενώ εξήγησε ότι ο ηλίανθος συμβολίζει «την αναγέννηση μετά το σκοτάδι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι γενικά θα προτιμούσε να μην είχε κάνει ποτέ τατουάζ.

