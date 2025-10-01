Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media
Η ηθοποιός ανέδειξε τις τέλειες αναλογίες της λίγο πριν γίνει 60 χρονών και το Instagram «υποκλίθηκε»
Είναι μία από τις πιο γοητευτικές και αισθησιακές παρουσίες του Hollywood και το απέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω ανάρτησής της στα social media.
Η Χάλι Μπέρι ανέβασε την Κυριακή μια φωτογραφία της στο Instagram με αποκαλυπτικό μπικίνι, περπατώντας ξυπόλητη σε έρημο τοπίο και γυρισμένη με την πλάτη στον φακό.
«Φαίνεται σαν να πηγαίνω προς τη λάθος κατεύθυνση, αλλά δεν είναι έτσι… απλώς ακολουθώ τον δικό μου δρόμο!», έγραψε στη λεζάντα η 59χρονη ηθοποιός.
Αυτό που δεν φάνηκε ήταν το γνωστό της τατουάζ με τον ηλίανθο στο πίσω μέρος του σώματός της, το όποιο έκρυψε έξυπνα με το χέρι της.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η δημοφιλής ηθοποιός απέκτησε το σχέδιο πριν από χρόνια για να καλύψει το όνομα του πρώην συζύγου της, Ντέιβιντ Τζάστις, και έχει δηλώσει πολλές φορές πως μετάνιωσε για εκείνη την επιλογή.
Σε συνέντευξή της στο InStyle το 2012 είχε παραδεχτεί ότι το να χτυπήσει όνομα συντρόφου ήταν «μια χαζή απόφαση», ενώ εξήγησε ότι ο ηλίανθος συμβολίζει «την αναγέννηση μετά το σκοτάδι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι γενικά θα προτιμούσε να μην είχε κάνει ποτέ τατουάζ.