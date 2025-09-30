Η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε ότι έγινε γιαγιά! - «Είναι παράδεισος»

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι το να έχει εγγόνι είναι «παράδεισος»

Η Μισέλ Φάιφερ φτάνει στην 77η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο ξενοδοχείο Beverly Hilton την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε ότι έγινε γιαγιά και μίλησε για το πώς αυτό έχει επηρεάσει την επαγγελματική της ζωή.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «SmartLess», η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός είπε στους παρουσιαστές Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέις και Γουίλ Άρνετ ότι το να έχει εγγόνι είναι «παράδεισος».

«Δεν το έχω συζητήσει πολύ, αλλά είναι – είναι παράδεισος. Είναι γελοίο», είπε η 67χρονη Φάιφερ, η οποία έχει μια θετή κόρη, την Κλόντια Ρόουζ, και έναν γιο, τον Τζον Χένρι.

Μιλώντας για τα σχέδια της στην υποκριτική είπε: «Δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθώ τόσο πολύ στη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είμαι παρούσα. Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο μπροστά μου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκπομπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», σημείωσε η σταρ προσθέτοντας: «Δεν το έχω ανακοινώσει και είναι ονειρικό».

Η ηθοποιός επισήμανε ότι, αν γνώριζε για τον ερχομό του εγγονιού της, ίσως να είχε προσαρμόσει το πρόγραμμά της, αλλά παραμένει ευγνώμων για τα πρότζεκτ που ανέλαβε. «Και αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόση δουλειά, αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα λάτρεψα —αγαπώ το καθένα από αυτά τα πρότζεκτ. Και το περίεργο είναι, ότι το να αφήσω πίσω το άγχος για τη διαδικασία παραγωγής με απελευθέρωσε και κατά κάποιον τρόπο με έκανε καλύτερη», συμπλήρωσε.

Η Φάιφερ επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το εγγόνι της ή για το ποιο από τα δυο παιδιά της έγινε γονέας, διατηρώντας την ιδιωτικότητά τους.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ιndependent» η Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά «The Madison» (spin-off του «Yellowstone») στο Paramount+, ενώ θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στην χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun.», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.

Επίσης θα συμμετάσχει στην κινηματογραφική μεταφορά του «Margo's Got Money Troubles» της Ρούφι Θορπ για το Apple TV+, μαζί με τις Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν.

