Ο Maxwell Caulfield θυμάται το «Grease 2» και τη Michelle Pfeiffer: «Αυτή απογειώθηκε, εγώ βούλιαξα»

Ο ηθοποιός Maxwell Caulfield, γνωστός για τον ρόλο του Michael Carrington στη μουσική ταινία Grease 2 (1982), μίλησε για τη συνεργασία του με τη Michelle Pfeiffer, αλλά και για το πώς η καριέρα τους ακολούθησε εντελώς διαφορετικές πορείες μετά την ταινία.

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο 65χρονος σήμερα Caulfield τόνισε ότι, παρότι στο φιλμ έπαιζαν το ζευγάρι, οι σχέσεις τους στα γυρίσματα ήταν καθαρά επαγγελματικές: «Δεν είχαμε τη χημεία που είχε ο John Travolta με την Olivia Newton-John στην πρώτη ταινία. Εμείς απλώς υποδυόμασταν τους ερωτευμένους. Άλλωστε, και οι δύο ήμασταν τότε μόλις παντρεμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Παρόλο που οι δύο ηθοποιοί συζητούσαν τότε την πιθανότητα να γνωρίσουν παγκόσμια αναγνώριση, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε ο Caulfield. Το Grease 2 έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 1982, απέναντι σε μεγάλες επιτυχίες όπως το E.T., το Rocky III και το Poltergeist. Η ταινία δεν κατάφερε να κερδίσει κοινό και κριτικούς, με αποτέλεσμα να αποτύχει εμπορικά.

Ο John Travolta και η Olivia Newton-John

Η Pfeiffer, αντίθετα, αμέσως μετά πρωταγωνίστησε στο Scarface δίπλα στον Al Pacino, εκτοξεύοντας την καριέρα της. «Όταν η ταινία μας δεν πήγε καλά, εγώ βούλιαξα μαζί της. Εκείνη, όμως, αναγεννήθηκε σαν φοίνικας», σχολίασε ο Caulfield, παραδεχόμενος ότι ήταν δύσκολο να τη βλέπει να απογειώνεται ενώ εκείνος πάλευε να βρει ρόλους.

«Ήλπιζα να με αγκαλιάσει το κοινό του σινεμά. Πάντα λέω στους νέους ηθοποιούς να προσέχουν πολύ τον πρώτο ρόλο που θα κάνουν, γιατί μπορεί να τους ακολουθεί για όλη τους την καριέρα», σημείωσε. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη Pfeiffer: «Ελπίζω κάποια στιγμή να συνεργαστούμε ξανά. Είναι απίστευτα γενναιόδωρη ως ηθοποιός».

H Michelle Pfeiffer και ο Al Paxcino στην ταινία Scarface

Μετά το Grease 2, ο Caulfield στράφηκε στο θέατρο και αργότερα πρωταγωνίστησε στη σειρά The Colbys, spin-off της Dynasty (1986-1987). Ωστόσο, χρειάστηκαν χρόνια μέχρι να βρει έναν ρόλο που θα άφηνε το στίγμα του: το 1995 ενσάρκωσε τον Rex Manning στην ταινία Empire Records.

Παρά το γεγονός ότι η ταινία απέφερε μόλις 300.000 δολάρια στο box office, με την πάροδο του χρόνου απέκτησε φανατικό κοινό και σήμερα θεωρείται cult. Μάλιστα, οι θαυμαστές της γιορτάζουν κάθε 8 Απριλίου το λεγόμενο Rex Manning Day στα social media.

«Το Empire Records ήταν μια ταινία που κανείς δεν πήγε να δει στην πρεμιέρα της, αλλά εσείς, τα παιδιά, την αναστήσατε και τη μετατρέψατε σε cult. Ο ρόλος του Rex Manning είναι μια καρικατούρα, αλλά τον διασκέδασα πολύ», είπε ο Caulfield, θυμούμενος και τις πιο «εκκεντρικές» σκηνές, όπως εκείνη με το βίντεο-φαντασίωση στην παραλία.