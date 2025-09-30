Simpsons: Επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη έπειτα από δύο δεκαετίες - Ανακοινώθηκε το σίκουελ

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη τους κινηματογραφική επιτυχία, οι Simpsons ετοιμάζονται για τη θριαμβευτική τους επιστροφή στη μεγάλη οθόνη! Η 20th Century Studios επιβεβαίωσε επίσημα ότι το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «The Simpsons Movie» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 23 Ιουλίου 2027.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μία χαρακτηριστική αφίσα, πιστή στο εικαστικό ύφος του δημιουργού Matt Groening. Σε αυτήν, απεικονίζεται το χέρι του Homer Simpson να αρπάζει ένα ντόνατ διακοσμημένο με τον αριθμό «2», ενώ το σλόγκαν «Ο Homer επιστρέφει για δεύτερη φορά» προκαλεί ενθουσιασμό στους εκατομμύρια φίλους της σειράς παγκοσμίως.

Μια θρυλική διαδρομή 36 Ετών

Η εμβληματική σειρά, που έκανε πρεμιέρα στη μικρή οθόνη το 1989, παρακολουθεί τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες της διάσημης οικογένειας – του Homer, της Marge και των παιδιών τους Bart, Lisa και Maggie – στη φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι Simpsons κατέχουν τον τίτλο της μακροβιότερης σειράς κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης στην prime-time ζώνη, έχοντας μεταδοθεί σχεδόν 800 επεισόδια σε διάστημα 36 ετών. Η σειρά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 37η σεζόν της και έχει ήδη ανανεωθεί μέχρι την 40ή, η οποία εκτιμάται ευρέως ότι θα είναι και η τελευταία.

Η μεγάλη επιτυχία της πρώτης ταινίας

Το «The Simpsons Movie», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007 και σκηνοθετήθηκε από τον David Silverman, γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία έκλεισε με τον πιο αινιγματικό τρόπο, όταν στους τίτλους τέλους, η σχεδόν πάντα σιωπηλή Maggie ψιθύρισε τη λέξη: «Συνέχεια;». Φαίνεται πως η απάντηση ήρθε 20 χρόνια μετά!

https://www.instagram.com/p/DPMgc7Yj0PE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

