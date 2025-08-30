Έξι παράξενες προβλέψεις για τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο - Από τους Simpsons στο Star Trek

Με τις εντάσεις να αυξάνονται στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, οι ανησυχίες για μια άλλη παγκόσμια σύγκρουση αυξάνονται - στην 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης τον Μάιο, το 55% των ερωτηθέντων δήλωσαν ακόμη ότι πιστεύουν ότι ο παγκόσμιος πόλεμος είναι επικείμενος, σύμφωνα με το YouGov.

Ωστόσο δεν πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο, από τη δεκαετία του 1940, πολλά βιβλία, τηλεόραση, κινηματογράφος, ακόμη και βιντεοπαιχνίδια έχουν όλα απεικονίσει ένα φανταστικό τέλος του κόσμου.

Ο Big Brother

Τέσσερα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί ήδη ανησυχούσαν για την κατάρρευση της ειρήνης. Δημοσιευμένο το 1949, το 1984 του Τζορτζ Όργουελ επαναπροσδιόρισε μια υδρόγειο σφαίρα σε διαρκή σύγκρουση και μια Μεγάλη Βρετανία υποταγμένη στο ολοκληρωτικό υπερκράτος της Ωκεανίας.

Ως αντίπαλος του αυταρχισμού, το μυθιστόρημά του ήταν μια αλληγορία για τους αποκαλυπτικούς κινδύνους της παραχώρησης της εξουσίας σε ηγέτες όπως ο Χίτλερ ή ο Στάλιν, μερικοί από τους κύριους υποκινητές του τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου.

Και παρόλο που η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενός τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 1984 δεν πραγματοποιήθηκε, οι ανησυχίες του για έναν κόσμο σε πόλεμο και υπό συνεχή παρακολούθηση δεν έχουν πέσει πολύ μακριά.

Άνοδος του πλανήτη των εξωγήινων;

Η δεκαετία του 1950 έφερε ένα νέο είδος πολέμου, του Ψυχρού. Καθώς η διαμάχη Ανατολής και Δύσης που έτρεχαν να αναπτύξουν τις καλύτερες πυρηνικές τεχνολογίες ή να στείλουν τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα, νέες ανησυχίες για το τι θα μπορούσε να μας περιμένει στο κοσμικό άγνωστο άρχισαν να εμφανίζονται.

Ως εκ τούτου, ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος που έπρεπε να προβλεφθεί δεν έγινε πόλεμος ανθρώπου εναντίον ανθρώπου, αλλά άνθρωπος εναντίον εξωγήινων εισβολέων – ένας πόλεμος μεταξύ κόσμων.

Ταινίες όπως το The Day the Earth Stand Still το 1951 και το The War of the Worlds – που κυκλοφόρησαν δύο χρόνια αργότερα – φαντάζονταν τέτοιες αντιπαραθέσεις και τι θα μπορούσε να σημαίνει για την ανθρωπότητα, προωθώντας την υπαρξιακή μας αγωνία σε εξωπραγματικές διαστάσεις.

Ο κόκκινος τρόμος

Καθώς περιστατικά όπως η κρίση των πυραύλων της Κούβας του JFK κατέστησαν σαφές ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα δεν ήταν οι εξωγήινοι εισβολείς αλλά εμείς, η ποπ κουλτούρα άρχισε να επαναπροσδιορίζει για άλλη μια φορά πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας παγκόσμιος τερματισμός του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ταινία Red Dawn του 1984 πρωταγωνίστησε ο Charlie Sheen ως έφηβος αντάρτης που πολεμούσε σοβιετικούς στρατιώτες σε ένα κατεχόμενο από τους κομμουνιστές Κολοράντο. Στο Never Say Never Again του 1983, ο James Bond συνεργάζεται με έναν σοβιετικό κατάσκοπο για να σταματήσει την εκτόξευση κλεμμένων πυρηνικών κεφαλών. Και στην εξαιρετικά δημοφιλή τηλεοπτική ταινία The Day After, μια φανταστική απόδοση της ζωής μετά τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταδόθηκε σε περισσότερους από 100 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Κόμικς και κινούμενα σχέδια

Με τα νέα μέσα όπως τα κόμικς και τα τηλεοπτικά κινούμενα σχέδια να εκδημοκρατίζουν την πρόσβαση στην ψυχαγωγία για εκατομμύρια ανθρώπους, προέκυψαν νέες εκδοχές του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου. Κόμικς όπως το Batman: The Dark Knight Returns ή το X-Men's Uncanny ανέβασαν τον πήχη τοποθετώντας τους ήρωές τους σε αυτές τις δραματικές οπτικές γωνίες, προσθέτοντας συχνά μια πατριωτική πινελιά.

Εν τω μεταξύ, ονομαστικά απολίτικες εκπομπές όπως το Star Trek ή οι ειδικοί προβλέψεων The Simpsons έκαναν εικασίες για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένας 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Μια νέα εποχή συγκρούσεων

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ανανέωσαν τις ανησυχίες για παγκόσμιες συγκρούσεις, φέρνοντας τις μεγάλες δυνάμεις πίσω στο πεδίο της μάχης και αυξάνοντας τις πολιτικές εντάσεις σε πρωτοφανή επίπεδα.

Αν και λίγοι ήταν τόσο τολμηροί ώστε να απεικονίσουν άμεσα την 9/11 και τα επακόλουθά της με την τραγωδία στην πρόσφατη μνήμη, βιντεοπαιχνίδια όπως το Tom Clancy's EndWar και το Call of Duty επέτρεψαν στους παίκτες να τεθούν ψηφιακά στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

Το 2012, κυκλοφόρησε ακόμη και ένα ριμέικ του Red Dawn, ανταλλάσσοντας τον Charlie Sheen με τον Chris Hemsworth και τη Σοβιετική Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα.

Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος Σήμερα

Με τις ενημερώσεις σχετικά με τις συγκρούσεις να κατακλύζουν συνεχώς τις ειδήσεις και τις ροές των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, η προοπτική του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου είναι περισσότερο ορατή από ποτέ.

Κατάλληλα, το νέο μέσο για να φανταστούμε έναν άλλο παγκόσμιο πόλεμο έχει γίνει το meme, με χιλιάδες να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συζητήσουν πώς θα αποφύγουν το σχέδιο ή τους παράξενους παραλληλισμούς μεταξύ του σήμερα και της δεκαετίας του 1930.

