Χάλι Μπέρι: Το εντυπωσιακό look της στην πρεμιέρα του «Crime 101» στο Λονδίνο

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Χάλι Μπέρι στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Crime 101», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 28 Ιανουαρίου 2026. Η διάσημη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί, πλαισιωμένη από το υπόλοιπο καστ της ταινίας, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το λαμπερό της look.

Η 59χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα άκρως κομψό και εντυπωσιακό σύνολο, επιλέγοντας ένα μαύρο μακρυμάνικο top με βαθύ V ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ένα κολιέ. Το look ολοκληρώθηκε με μια μακριά φούστα, διακοσμημένη με στρώσεις από παγιέτες και πέρλες, δημιουργώντας ένα συνεχές παιχνίδι λάμψης και κίνησης σε κάθε της βήμα.

Η Χάλι Μπέρι στην πρεμιέρα της ταινίας «Crime 101» στο Λονδίνο Getty Images Europe

H Μπέρι πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο καθώς και με τον σκηνοθέτη της ταινίας Bart Layton.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Την επόμενη ημέρα, η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας την πρεμιέρα ως μία μαγική νύχτα. Οι φανς της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της και τη διαχρονική της κομψότητα.

https://www.instagram.com/p/DUHPsceDIqN/

Η ταινία «Crime 101» αφηγείται την ιστορία μιας πράκτορα, την οποία υποδύεται η Χάλι Μπέρι, που έρχεται αντιμέτωπη με έναν έμπειρο ληστή, ρόλο που ενσαρκώνει ο Κρις Χέμσγουορθ, ενώ ένας επίμονος ντετέκτιβ, τον οποίο υποδύεται ο Μαρκ Ράφαλο, προσπαθεί να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη.

https://www.instagram.com/reel/DUGCLfFCBYB/

