Πέθανε η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής σκηνής Κική Μορφωνιού

Η είδηση του θανάτου του της προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Newsbomb

Πέθανε η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής σκηνής Κική Μορφωνιού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κική Μορφωνιού, απεβίωσε σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, αφήνοντας μια σπουδαία κληρονομιά στην ερμηνεία της λυρικής τέχνης.

Η Κική Μορφωνιού διέγραψε μία μοναδική σταδιοδρομία, διάρκειας τριών δεκαετιών στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου ερμήνευσε όλο το ρεπερτόριο της μεσοφώνου αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα σε περισσότερες από σαράντα όπερες.

Μεταξύ άλλων, με χρυσά γράμματα στην ιστορία της όπερας στην Ελλάδα οι εμφανίσεις της μαζί με τη Μαρία Κάλλας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 1960 και 1961.

Η θρυλική μεσόφωνος Κική Μορφωνιού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Σπούδασε πιάνο με τη Φώφη Βαφειάδου και τραγούδι με την Ειρήνη Σκέπερς στο Εθνικό Ωδείο, απ' όπου αποφοίτησε το 1956 με πρώτο βραβείο και αριστείο εξαιρετικής επίδοσης. Συνέχισε τριετείς σπουδές με κρατική υποτροφία στο Μιλάνο δίπλα στους αρχιμουσικούς Αντόνιο Τονίνι και Αντόνιο Ναρντούκι.

Το 1958 προσλήφθηκε ως χορωδός στην ΕΛΣ και αμέσως υπέγραψε συμβόλαιο μονωδού ως μόνιμο στέλεχος. Μεταξύ 1958 και 1987 τραγούδησε βασικούς ρόλους μεσοφώνου σε σαράντα όπερες, σε 93 παραγωγές ή αναβιώσεις παραγωγών όπως: Φάουστ, Κάρμεν, Το δαχτυλίδι της μάνας, Ο κουρέας της Σεβίλλης, Ο τροβαδούρος,Τζοκόντα κ.ά.

Συμμετείχε στις πρώτες παρουσιάσεις από την ΕΛΣ των έργων: Διάλογοι Καρμηλιτισσών, Ναμπούκκο, Κασσιανή,Υπόθεση Χοβάντσκι, Μήδεια, Ο πύργος του Κυανοπώγωνα,Φάλσταφ, Διδώ και Αινείας, Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ, Η στέψη της Ποππαίας, Ο Ιούλιος Καίσαρας στην Αίγυπτο, Δον Κιχώτης, Κώστας Καρυωτάκης, μεταξύ άλλων.

Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου δίπλα στη Μαρία Κάλλας, ως Ανταλτζίζα στη Νόρμα (1960) και Νέρις στη Μήδεια (1961). Εμφανίστηκε στα φεστιβάλ Μουσικός Ιούλιος του Τράπανι της Σικελίας, Σπολέτο, Αθηνών, Κέρκυρας, Ηρακλείου και στα Δημήτρια Θεσσαλονίκης. Συνέπραξε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τις ορχήστρες της ραδιοφωνίας των Βρυξελλών και της Κολωνίας. Από το 1974 δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τη δεκαετία του '90. Επιπλέον, είχε ηχογραφήσει έργα Ελλήνων συνθετών (Καλομοίρη, Θεοδωράκη, Χατζηαποστόλου).

Η Εθνική Λυρική Σκηνή τίμησε την Κική Μορφωνιού το 2023, κατά την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Στην πρεμιέρα της «Μήδειας» του Κερουμπίνι, στις 25 Απριλίου 2023, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης της απένειμε τιμητική πλακέτα για «τη σπουδαία συνεισφορά της στη λυρική τέχνη, τις αξεπέραστες ερμηνείες της, αλλά και για το ήθος, την αγάπη και την αφοσίωσή της στην Εθνική Λυρική Σκηνή».

Η τελευταία εμφάνισή της ήταν στο ντοκιμαντέρ της ΕΛΣ για τη Μαρία Κάλλας (2023), όπου αναφέρθηκε στην ιστορική συνεργασία τους στην Επίδαυρο.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με σεβασμό στο έργο και στη μνήμη της Κικής Μορφωνιού, εξέφρασαν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους της.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

14:04ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο… βασιλιάς είναι γυμνός – Καταρρέει το γερμανικό οικονομικό θαύμα

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

13:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η κορυφαία μεσόφωνος Κική Μορφωνιού: Η Εθνική Λυρική Σκηνή και οι εμφανίσεις με τη Μαρία Κάλλας

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας γίνεται μιούζικαλ στο Θέατρο Ακροπόλ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

13:23ΑΠΟΨΕΙΣ

Η στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα: Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα και η εφαρμογή τους

13:21LIFESTYLE

Secret Santa: Μοναδικές ιδέες δώρων για να εντυπωσιάσεις

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος που κατηγορείται στη Γερμανία για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ

13:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο PENTHOUSE 21

13:10ΥΓΕΙΑ

Αffidea neuraCare Athens: Ο Καθηγητής Δήμος Μητσικώστας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε απλή γλώσσα

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Ζημιές στην ασπίδα αξίας 2 δισ. δολαρίων - Προειδοποίηση ΔΟΑΕ για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

10:28WHAT THE FACT

To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ