Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

Το όνομα του Τζον Τραβόλτα αναφέρεται σε μια πικρή δικαστική διαμάχη μεταξύ της οικογένειας Πρίσλεϊ, σε μία αγωγή που έκανε ισχυρισμούς σχετικά με την καταγωγή του έφηβου γιου του ηθοποιού με την εκλιπούσα σύζυγό του Κέλι Πρέστον. Οι κατηγορίες εμφανίζονται σε μια τροποποιημένη αγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση σύμβασης που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Μπριγκίτ Κρουζ και Κέβιν Φιάλκο.

Η αγωγή, η οποία ελήφθη από την Daily Mail και υποβλήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, κατονομάζει την Πρισίλα και τον γιο της Nαβαρόνε Γκαριμπάλντι Γκαρσία ως εναγόμενους και περιλαμβάνει μια σειρά από εκρηκτικούς ισχυρισμούς που αποδίδονται εξ ολοκλήρου σε φερόμενες δηλώσεις τρίτων.

O Έλβις Πρίσλεϊ με τη Λίζα Μαρί και την Πρισίλα

Μεταξύ αυτών, η εγγονή του Έλβις, Ράιλι Κίο, 36 ετών, φέρεται να δώρισε τα ωάριά της στον Τραβόλτα και την Πρέστον, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να αποκτήσει τον γιο τους Μπεν, ο οποίος είναι τώρα 15 ετών, κάτι που, αν αληθεύει, θα καθιστούσε τον έφηβο δισέγγονο του Έλβις. Οι Tραβόλτα φέρονται να αναζήτησαν βοήθεια για να αποκτήσουν παιδί το 2010, έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του γιου τους Τζετ.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο 61χρονος Λόκγουντ φέρεται να είπε στον πρώην συνεργάτη της Πρίσλεϊ, Κρουζ, ότι η Πρέστον «δεν μπορούσε να γεννήσει τα δικά της παιδιά και ότι ο Τραβόλτα και εκείνη είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως τα ωάρια της Λίζα Μαρί για να τεκνοποιήσουν».

Η καταγγελία δεν παρουσιάζει ιατρική τεκμηρίωση που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς και δεν είναι σαφές εάν τα ωάρια της Λίζα Μαρί απέκτησαν ποτέ παιδί. Ο πρώην σύζυγος της Λίζα Μαρί, Μάικλ Λόκγουντ - πατέρας των 17χρονων διδύμων της, Χάρπερ και Φίνλεϊ - αναφέρεται επανειλημμένα στο έγγραφο ως η φερόμενη πηγή αρκετών από τους ισχυρισμούς.

Όταν επικοινώνησε μαζί του η Daily Mail, ο Λόκγουντ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε γνώση των ισχυρισμών που του αποδίδονται. «Αυτό ακούγεται απλώς τρελό», είπε. «Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό».

Ο Τραβόλτα και η Πρέστον παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τρία παιδιά: την Έλλα, η οποία είναι σήμερα 25 ετών, τον Μπέντζαμιν και τον μεγαλύτερο γιο τους Τζετ. Ο Τζετ πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009, αφού υπέστη επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στις Μπαχάμες.

Ο Τραβόλτα γιόρτασε τα 33α γενέθλια του γιου του νωρίτερα φέτος, γράφοντας στο Instagram: «Χρόνια πολλά Τζετ - Μου λείπεις τόσο πολύ! Σ' αγαπώ για πάντα!» Η Πρέστον πέθανε αργότερα τον Ιούλιο του 2020, δύο χρόνια αφότου είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

