Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

Αγωγή πρώην συνεργατών της Πρισίλα Πρίσλεϊ ισχυρίζεται ότι η κόρη της Λίζα Μαρί, Ράιλι Κίου είναι η βιολογική μητέρα του γιου του Τζον Τραβόλτα και της αείμνηστης σύζυγου του, Κέλι Πρέστον

Newsbomb

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το όνομα του Τζον Τραβόλτα αναφέρεται σε μια πικρή δικαστική διαμάχη μεταξύ της οικογένειας Πρίσλεϊ, σε μία αγωγή που έκανε ισχυρισμούς σχετικά με την καταγωγή του έφηβου γιου του ηθοποιού με την εκλιπούσα σύζυγό του Κέλι Πρέστον. Οι κατηγορίες εμφανίζονται σε μια τροποποιημένη αγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση σύμβασης που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Μπριγκίτ Κρουζ και Κέβιν Φιάλκο.

Η αγωγή, η οποία ελήφθη από την Daily Mail και υποβλήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, κατονομάζει την Πρισίλα και τον γιο της Nαβαρόνε Γκαριμπάλντι Γκαρσία ως εναγόμενους και περιλαμβάνει μια σειρά από εκρηκτικούς ισχυρισμούς που αποδίδονται εξ ολοκλήρου σε φερόμενες δηλώσεις τρίτων.

p.jpg

O Έλβις Πρίσλεϊ με τη Λίζα Μαρί και την Πρισίλα

Μεταξύ αυτών, η εγγονή του Έλβις, Ράιλι Κίο, 36 ετών, φέρεται να δώρισε τα ωάριά της στον Τραβόλτα και την Πρέστον, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να αποκτήσει τον γιο τους Μπεν, ο οποίος είναι τώρα 15 ετών, κάτι που, αν αληθεύει, θα καθιστούσε τον έφηβο δισέγγονο του Έλβις. Οι Tραβόλτα φέρονται να αναζήτησαν βοήθεια για να αποκτήσουν παιδί το 2010, έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του γιου τους Τζετ.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο 61χρονος Λόκγουντ φέρεται να είπε στον πρώην συνεργάτη της Πρίσλεϊ, Κρουζ, ότι η Πρέστον «δεν μπορούσε να γεννήσει τα δικά της παιδιά και ότι ο Τραβόλτα και εκείνη είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως τα ωάρια της Λίζα Μαρί για να τεκνοποιήσουν».

Η καταγγελία δεν παρουσιάζει ιατρική τεκμηρίωση που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς και δεν είναι σαφές εάν τα ωάρια της Λίζα Μαρί απέκτησαν ποτέ παιδί. Ο πρώην σύζυγος της Λίζα Μαρί, Μάικλ Λόκγουντ - πατέρας των 17χρονων διδύμων της, Χάρπερ και Φίνλεϊ - αναφέρεται επανειλημμένα στο έγγραφο ως η φερόμενη πηγή αρκετών από τους ισχυρισμούς.

Όταν επικοινώνησε μαζί του η Daily Mail, ο Λόκγουντ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε γνώση των ισχυρισμών που του αποδίδονται. «Αυτό ακούγεται απλώς τρελό», είπε. «Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό».

Ο Τραβόλτα και η Πρέστον παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τρία παιδιά: την Έλλα, η οποία είναι σήμερα 25 ετών, τον Μπέντζαμιν και τον μεγαλύτερο γιο τους Τζετ. Ο Τζετ πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009, αφού υπέστη επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στις Μπαχάμες.

Ο Τραβόλτα γιόρτασε τα 33α γενέθλια του γιου του νωρίτερα φέτος, γράφοντας στο Instagram: «Χρόνια πολλά Τζετ - Μου λείπεις τόσο πολύ! Σ' αγαπώ για πάντα!» Η Πρέστον πέθανε αργότερα τον Ιούλιο του 2020, δύο χρόνια αφότου είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σήμερα το κρίσιμο «κρας τέστ» στις Βρυξέλλες για τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Viral το fake βίντεο για «πραξικόπημα στη Γαλλία» - Όταν η AI «ανέτρεψε» τον Μακρόν

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία νεαρών έκλεψε μέσα σε δύο μήνες 13 παπάκια και σκούτερ – Ανάμεσά τους ένας 15χρονος

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η “καρδιά” της Ελλάδας χτυπά στη Λοριάν, υποδεχόμαστε την πρώτη Belh@rra»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche επαναφέρει την βενζίνη στη νέα 718

10:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μικρά Νέα Διονύσια»: Τα πρώτα βραβεία από τη σύμπραξη Δήμου Αθηναίων και Θεάτρου Τέχνης

10:35ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης

10:35ΥΓΕΙΑ

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης αλλά όχι αθώα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

10:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

10:28WHAT THE FACT

To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεκίνο στοχεύει στην ενίσχυση των γεννήσεων και φορολογεί τα προφυλακτικά ως μέτρο κατά του δημογραφικού

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στα τελωνεία, εν όψει της κρίσιμης σύσκεψης στις Σέρρες

10:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Σαρωτικοί οι Μπουλς, «πάτησαν» τους Καβαλίερς με triple-double του Γκίντι - Δείτε βίντεο

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Η επίσημη αιτία θανάτου του σκηνοθέτη και της συζύγου του

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στον Εύοσμο

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πανεπιστήμιο του Μπανγκλαντές: Κυλιόμενη σκάλα… τρελάθηκε και επιτάχυνε απότομα – Δείτε το viral βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και συνέντευξη Κουφοντίνα - Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η “καρδιά” της Ελλάδας χτυπά στη Λοριάν, υποδεχόμαστε την πρώτη Belh@rra»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού με τις γροθιές σε δημοσιογράφο που οδήγησε στη διαγραφή του από ΣΥΡΙΖΑ

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Affordability Crisis: Τι είναι και πώς επηρέασε το διάγγελμα Tραμπ η μάχη με το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ανεργία

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στα τελωνεία, εν όψει της κρίσιμης σύσκεψης στις Σέρρες

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια: Σε ύφος υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

10:28WHAT THE FACT

To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

09:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα του Εκουαδόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ