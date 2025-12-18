Αffidea neuraCare Athens: Ο Καθηγητής Δήμος Μητσικώστας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε απλή γλώσσα

O Καθηγητής εξηγεί τα βασικά συμπτώματα της νόσου και υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Newsbomb

Αffidea neuraCare Athens: Ο Καθηγητής Δήμος Μητσικώστας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε απλή γλώσσα
Affidea
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο ενημερωτικό βίντεο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ) με πρωταγωνιστή τον Καθηγητή Νευρολογίας Δήμο Δ. Μητσικώστα, Επικεφαλής Τμήματος Απομυελινωτικών Διαταραχών στο Affidea neuraCare Athens, παρουσιάζει η Affidea Ελλάδος.

Σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ο Καθηγητής εξηγεί τα βασικά συμπτώματα της νόσου, αποσαφηνίζει συχνές παρανοήσεις και υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, βάσει και των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Παρακολουθήστε το ενημερωτικό βίντεο:

Η ΣκΠ αποτελεί μια από τις πιο συχνές νευρολογικές παθήσεις στις παραγωγικές ηλικίες, με τα νεότερα δεδομένα να δείχνουν:

  • 2,9 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως
    0,7 εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρώπη
    25 χιλιάδες ασθενείς στην Ελλάδα.
  • Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης, καθώς πολλοί ασθενείς οδηγούνται καθυστερημένα σε διάγνωση, εξαιτίας παρανόησης ή υποτίμησης των πρώιμων συμπτωμάτων.

Η επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης

Παρά την πρόοδο στις θεραπείες, μεγάλο μέρος της πρόκλησης παραμένει η εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών. Η ΣκΠ συχνά συνοδεύεται από φόβο και κοινωνικό στίγμα, κάτι που αποτρέπει τους πάσχοντες από το να αναζητήσουν έγκαιρα βοήθεια ή να κατανοήσουν πλήρως τις επιλογές τους.

Με πρωτοβουλίες όπως το νέο ενημερωτικό βίντεο, το Affidea neuraCare Athens επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβαση σε αξιόπιστη, επιστημονική αλλά ταυτόχρονα απλή και καθημερινή πληροφόρηση, ώστε ασθενείς και φροντιστές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις θεραπευτικές αποφάσεις.

Ολιστική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νόσου

Το Affidea neuraCare Athens, εφαρμόζει μια πλήρη και ολιστική προσέγγιση της νόσου.

Ειδικότερα, το Κέντρο προσφέρει:

  • Προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία για έγκαιρη και ακριβή διάγνωση
  • Εξειδικευμένη νευρολογική παρακολούθηση από έμπειρη ομάδα
  • Πολυεπιστημονική υποστήριξη, που περιλαμβάνει ψυχολογία, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, γνωσιακή αξιολόγηση και διαχείριση συμπτωμάτων
  • Εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Με αυτή την προσέγγιση, το Affidea neuraCare Athens συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με ΣκΠ, προσφέροντας συνεχόμενη, συντονισμένη και ανθρωποκεντρική φροντίδα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

14:04ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο… βασιλιάς είναι γυμνός – Καταρρέει το γερμανικό οικονομικό θαύμα

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

13:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η κορυφαία μεσόφωνος Κική Μορφωνιού: Η Εθνική Λυρική Σκηνή και οι εμφανίσεις με τη Μαρία Κάλλας

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας γίνεται μιούζικαλ στο Θέατρο Ακροπόλ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

13:23ΑΠΟΨΕΙΣ

Η στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα: Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα και η εφαρμογή τους

13:21LIFESTYLE

Secret Santa: Μοναδικές ιδέες δώρων για να εντυπωσιάσεις

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος που κατηγορείται στη Γερμανία για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ

13:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο PENTHOUSE 21

13:10ΥΓΕΙΑ

Αffidea neuraCare Athens: Ο Καθηγητής Δήμος Μητσικώστας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε απλή γλώσσα

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Ζημιές στην ασπίδα αξίας 2 δισ. δολαρίων - Προειδοποίηση ΔΟΑΕ για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

13:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με τις εμφανίσεις του στο «Voice»

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ενέδρα θανάτου στον ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Νεκρή και η σύντροφός του

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πλοία «ζόμπι», στόλοι φάντασμα και ψεύτικες σημαίες - Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο «μαύρου χρυσού»

10:28WHAT THE FACT

To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ