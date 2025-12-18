NESCAFÉ®: Δράσεις με ουσία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Μια κούπα καφέ που «ανοίγει» δρόμους για όλους

Newsbomb

NESCAFÉ®: Δράσεις με ουσία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωρίζατε ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στα 10 άτομα παγκοσμίως έχει μια ορατή ή αόρατη αναπηρία; Παρά το γεγονός ότι η κοινωνία μας έχει κάνει βήματα προς τη συμπερίληψη, η πραγματικότητα δείχνει πως πολλά άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια σε πολλούς τομείς. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ένταξη και η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή είναι ένα έργο που απαιτεί τη συμβολή όλων των ανθρώπων.

Η δέσμευση του καφέ NESCAFÉ® για μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Ο αγαπημένος καφές NESCAFÉ®, εδώ και πάνω από 85 χρόνια, είναι συνώνυμο της σύνδεσης και της παρέας. Από μία ζεστή κούπα NESCAFÉ® μέχρι ένα παγωμένο ποτήρι NESCAFÉ® Frappé, οι στιγμές που μοιράζονται οι άνθρωποι γύρω από τον καφέ είναι κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας. Όπως η απόλαυση μιας κούπας καλού καφέ είναι δικαίωμα όλων, έτσι και η ουσιαστική και ισότιμη ένταξη στην κοινωνία πρέπει να είναι δεδομένη για κάθε άνθρωπο.

Με αυτήν τη φιλοσοφία, ο καφές NESCAFÉ® δεσμεύεται να στηρίξει τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα προάγοντας έμπρακτα το μήνυμα της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης.

Δράσεις για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Η μάρκα ξεκινά από έναν κρίσιμο τομέα: Την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αποτελεί αφετηρία για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Με Άλλα Μάτια» και με αφετηρία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο NESCAFÉ® χρηματοδοτεί έργα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα ώστε κάθε φοιτητής να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

nestle-1png.jpg

Πιο συγκεκριμένα, με την υποστήριξη του NESCAFÉ®, κατασκευάζονται δύο τουαλέτες για άτομα με αναπηρία στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου και εγκαθίστανται οδηγός όδευσης για άτομα με οπτική αναπηρία και ανελκυστήρες σκάλας για άτομα με κινητική αναπηρία σε σημεία καίριας σημασίας για την εξυπηρέτηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Το έργο συμπληρώνεται με την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού που βελτιώνει την πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία, όπως αναπηρικά αμαξίδια, αναρριχητές σκαλιών και καρέκλες εκκένωσης. Δείτε όλα τα έργα στο παρακάτω βίντεο.

«Ευχαριστούμε τον NESCAFÉ και τη δράση “Με Άλλα Μάτια” που πίστεψαν στο όραμά μας. Με τη βοήθειά τους κάνουμε το Πανεπιστήμιο μας πιο ανθρώπινο, πιο προσβάσιμο και πιο δίκαιο για όλους», δηλώνει η Ελεάννα Γαλανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του ΟΠΑ, αναφερόμενη στις παραπάνω παρεμβάσεις.

Για να προσφέρει, ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και στο επόμενο βήμα, αυτό της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η μάρκα προσφέρει μια ευκαιρία απασχόλησης σε ένα φοιτητή/τρια με αναπηρία.

eikonan.jpg

Προσβασιμότητα στην καθημερινή εμπειρία του καφέ

Παράλληλα, ο NESCAFÉ® φροντίζει να κάνει την καθημερινή εμπειρία του καφέ πιο προσβάσιμη. Ήδη από το 2023 η γραφή Braille έχει προστεθεί στα καπάκια όλων των συσκευασιών NESCAFÉ® Classic από 100g και πάνω, ενώ στηρίζει την κοινωνική start-up Pop2See, που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης κάνει τις πληροφορίες των συσκευασιών προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία, επιλύοντας ζητήματα πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες όπως η ημερομηνία λήξης. Ακόμη, διαδίδοντας το μήνυμα της συμπερίληψης, η μάρκα δεσμεύεται για επικοινωνίες προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία ή αναπηρία ακοής.

eikona4n.jpg

Ένα ταξίδι που μόλις ξεκίνησε

Η Nestlé μοιράζεται το όραμά της για ένα μέλλον χωρίς εξαιρέσεις στην επιτυχία και στην πρόοδο. Η δέσμευση της εταιρείας στη συμπερίληψη δεν εκτείνεται μόνο στο εσωτερικό της, αλλά καθορίζει τις επιλογές της σε συνεργασίες και στις δράσεις της για την κοινωνία. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι μόνο η αρχή ενός ταξιδιού προς ένα καλύτερο, πιο συμπεριληπτικό μέλλον. Ο καφές NESCAFÉ® μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος αυτής της προσπάθειας και να μοιραστούμε το μήνυμα της ισότιμης πρόσβασης. Γιατί όταν όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες, η κοινωνία μας γίνεται πιο δυνατή.

eikona5m.jpg

Όπως επισημαίνει και ο Βαγγέλης Δρίτσας, Soluble Marketing Manager, της Nestlé: «Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα ρόφημα, είναι μια στιγμή σύνδεσης, χαράς και ζεστασιάς. Στoν NESCAFÉ® πιστεύουμε ότι αυτές οι στιγμές ανήκουν σε όλους, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς. Η προσβασιμότητα για εμάς σημαίνει να ανοίγουμε τον δρόμο ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να απολαύσει μια κούπα καλού καφέ και να είναι ισότιμο μέλος του συνόλου. Η στρατηγική και το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι η απόδειξη αυτής της δέσμευσης: Να δημιουργούμε έναν κόσμο πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο».

Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς και να τον απολαύσουμε με μια κούπα καλού καφέ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:41LIFESTYLE

Πρωινές εκπομπές σε «πόλεμο» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εργάτης έπεσε από στέγη κτιρίου

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Τα τρία «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Πού «κολλάει» η συμφωνία για ειρήνη

15:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα» λέει η γυναίκα που «πιάστηκε» από Kiss Cam στους Coldplay

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα προημιτελικά

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 58χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και τις εκμεταλλεύονταν σε οίκους ανοχής

15:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους - «Σαν να του την είχαν στημένη»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ανατριχιαστικό βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΠΕ σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Οσβάλντο Νέτο: Άγριος τσακωμός του ποδοσφαιριστή έξω από μπαρ της Ταϊλάνδης - Έφυγε χωρίς να πληρώσει

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βέμπερ για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Μία σπουδαία ιστορία για την Ελλάδα»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στο Ρέθυμνο – Πέταξαν συμβολικά άχυρα και άφησαν φέρετρα έξω από γραφεία

14:31ΕΛΛΑΔΑ

NESCAFÉ®: Δράσεις με ουσία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

14:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Συμμετοχή ασθενών στα φάρμακα 1 δισ. και χρηματοδοτικό κενό 1,5 δισ. ευρώ το 2028 - Η μελέτη της Deloitte και ο στόχος της εξισορρόπησης

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μονόδρομος η κλιμάκωση - Ώρα αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

14:24ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τιμωρία έδρας για όσα έγιναν με Παναθηναϊκό - Σε ποιο ματς θα την εκτίσει

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

13:53ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI - Δείτε LIVE

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μονόδρομος η κλιμάκωση - Ώρα αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και συνέντευξη Κουφοντίνα - Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα προημιτελικά

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

15:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα» λέει η γυναίκα που «πιάστηκε» από Kiss Cam στους Coldplay

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ανατριχιαστικό βίντεο με τον Νικ Ράινερ: Όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και απειλούσε να σκοτώσει ένα σκύλο

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίνλετον: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025 - «Καλές γιορτές σε όλους»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ