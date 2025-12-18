NESCAFÉ®: Δράσεις με ουσία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Γνωρίζατε ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στα 10 άτομα παγκοσμίως έχει μια ορατή ή αόρατη αναπηρία; Παρά το γεγονός ότι η κοινωνία μας έχει κάνει βήματα προς τη συμπερίληψη, η πραγματικότητα δείχνει πως πολλά άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια σε πολλούς τομείς. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ένταξη και η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή είναι ένα έργο που απαιτεί τη συμβολή όλων των ανθρώπων.

Η δέσμευση του καφέ NESCAFÉ® για μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Ο αγαπημένος καφές NESCAFÉ®, εδώ και πάνω από 85 χρόνια, είναι συνώνυμο της σύνδεσης και της παρέας. Από μία ζεστή κούπα NESCAFÉ® μέχρι ένα παγωμένο ποτήρι NESCAFÉ® Frappé, οι στιγμές που μοιράζονται οι άνθρωποι γύρω από τον καφέ είναι κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας. Όπως η απόλαυση μιας κούπας καλού καφέ είναι δικαίωμα όλων, έτσι και η ουσιαστική και ισότιμη ένταξη στην κοινωνία πρέπει να είναι δεδομένη για κάθε άνθρωπο.

Με αυτήν τη φιλοσοφία, ο καφές NESCAFÉ® δεσμεύεται να στηρίξει τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα προάγοντας έμπρακτα το μήνυμα της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης.

Δράσεις για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Η μάρκα ξεκινά από έναν κρίσιμο τομέα: Την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αποτελεί αφετηρία για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Με Άλλα Μάτια» και με αφετηρία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο NESCAFÉ® χρηματοδοτεί έργα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα ώστε κάθε φοιτητής να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, με την υποστήριξη του NESCAFÉ®, κατασκευάζονται δύο τουαλέτες για άτομα με αναπηρία στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου και εγκαθίστανται οδηγός όδευσης για άτομα με οπτική αναπηρία και ανελκυστήρες σκάλας για άτομα με κινητική αναπηρία σε σημεία καίριας σημασίας για την εξυπηρέτηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Το έργο συμπληρώνεται με την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού που βελτιώνει την πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία, όπως αναπηρικά αμαξίδια, αναρριχητές σκαλιών και καρέκλες εκκένωσης. Δείτε όλα τα έργα στο παρακάτω βίντεο.

«Ευχαριστούμε τον NESCAFÉ και τη δράση “Με Άλλα Μάτια” που πίστεψαν στο όραμά μας. Με τη βοήθειά τους κάνουμε το Πανεπιστήμιο μας πιο ανθρώπινο, πιο προσβάσιμο και πιο δίκαιο για όλους», δηλώνει η Ελεάννα Γαλανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του ΟΠΑ, αναφερόμενη στις παραπάνω παρεμβάσεις.

Για να προσφέρει, ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και στο επόμενο βήμα, αυτό της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η μάρκα προσφέρει μια ευκαιρία απασχόλησης σε ένα φοιτητή/τρια με αναπηρία.

Προσβασιμότητα στην καθημερινή εμπειρία του καφέ

Παράλληλα, ο NESCAFÉ® φροντίζει να κάνει την καθημερινή εμπειρία του καφέ πιο προσβάσιμη. Ήδη από το 2023 η γραφή Braille έχει προστεθεί στα καπάκια όλων των συσκευασιών NESCAFÉ® Classic από 100g και πάνω, ενώ στηρίζει την κοινωνική start-up Pop2See, που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης κάνει τις πληροφορίες των συσκευασιών προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία, επιλύοντας ζητήματα πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες όπως η ημερομηνία λήξης. Ακόμη, διαδίδοντας το μήνυμα της συμπερίληψης, η μάρκα δεσμεύεται για επικοινωνίες προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία ή αναπηρία ακοής.

Ένα ταξίδι που μόλις ξεκίνησε

Η Nestlé μοιράζεται το όραμά της για ένα μέλλον χωρίς εξαιρέσεις στην επιτυχία και στην πρόοδο. Η δέσμευση της εταιρείας στη συμπερίληψη δεν εκτείνεται μόνο στο εσωτερικό της, αλλά καθορίζει τις επιλογές της σε συνεργασίες και στις δράσεις της για την κοινωνία. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι μόνο η αρχή ενός ταξιδιού προς ένα καλύτερο, πιο συμπεριληπτικό μέλλον. Ο καφές NESCAFÉ® μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος αυτής της προσπάθειας και να μοιραστούμε το μήνυμα της ισότιμης πρόσβασης. Γιατί όταν όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες, η κοινωνία μας γίνεται πιο δυνατή.

Όπως επισημαίνει και ο Βαγγέλης Δρίτσας, Soluble Marketing Manager, της Nestlé: «Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα ρόφημα, είναι μια στιγμή σύνδεσης, χαράς και ζεστασιάς. Στoν NESCAFÉ® πιστεύουμε ότι αυτές οι στιγμές ανήκουν σε όλους, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς. Η προσβασιμότητα για εμάς σημαίνει να ανοίγουμε τον δρόμο ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να απολαύσει μια κούπα καλού καφέ και να είναι ισότιμο μέλος του συνόλου. Η στρατηγική και το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι η απόδειξη αυτής της δέσμευσης: Να δημιουργούμε έναν κόσμο πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο».

Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς και να τον απολαύσουμε με μια κούπα καλού καφέ.