Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα προημιτελικά

Μετά το πέρας της της League Phase του Κυπέλλου, μέσω της οποίας τέσσερις ομάδες πήραν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά και άλλες οκτω προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των playoffs.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των τεσσάρων ζευγαριών, των οποίων οι νικητές θα βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

15:00 Άρης – Παναιτωλικός (Κλεάνθης Βικελίδης)

17:30 Βόλος – Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

20:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (Γήπεδο Τούμπας)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

17:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (Παγκρήτιο Στάδιο)

*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου