Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Κοινοβούλιο της Αλβανίας, κατά τη συνεδρίαση του, το πρωί της Πέμπτης, με αφορμή την ανάδειξη του νέου Συνηγόρου του Πολίτη, Endri Shabani, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης επιχειρώντας να μπλοκάρουν τη διαδικασία συγκρούστηκαν με τη φρουρά.

Η αντιπολίτευση, σύμφωνα με το himara.gr επιχείρησε να μπλοκάρει τη διαδικασία, καταλαμβάνοντας τα υπουργικά έδρανα, ανάβοντας ακόμα και καπνογόνα εντός του κοινοβουλίου, ωστόσο η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έγκριση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

?? Chaos in the Albanian Parliament.



Right-wing opposition MPs from the PD tried to block the voting on new laws.



They accuse the government of corruption. pic.twitter.com/X2ZUyjF2EI — kos_data (@kos_data) December 18, 2025

Νέος γύρος έντασης σημειώθηκε όταν ο Endri Shabani, αποχωρώντας από την αίθουσα άρχισε να στέλνει φιλιά στους διαμαρτυρόμενους βουλευτές. Εξαιτίας της έντασης, με εντολή του Προέδρου απομακρύνθηκαν δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση.

Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε στην ψήφιση των νομοσχεδίων της ημερήσιας διάταξης, την ώρα που οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ευθέως την κυβέρνηση για διαφθορά από τα έδρανα.