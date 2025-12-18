Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις
Αφορμή για την ένταση η εκλογή Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος μοίραζε... φιλιά αμέσως μετά στους διαμαρτυρόμενους βουλευτές της αντιπολίτευσης
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Κοινοβούλιο της Αλβανίας, κατά τη συνεδρίαση του, το πρωί της Πέμπτης, με αφορμή την ανάδειξη του νέου Συνηγόρου του Πολίτη, Endri Shabani, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης επιχειρώντας να μπλοκάρουν τη διαδικασία συγκρούστηκαν με τη φρουρά.
Η αντιπολίτευση, σύμφωνα με το himara.gr επιχείρησε να μπλοκάρει τη διαδικασία, καταλαμβάνοντας τα υπουργικά έδρανα, ανάβοντας ακόμα και καπνογόνα εντός του κοινοβουλίου, ωστόσο η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έγκριση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Νέος γύρος έντασης σημειώθηκε όταν ο Endri Shabani, αποχωρώντας από την αίθουσα άρχισε να στέλνει φιλιά στους διαμαρτυρόμενους βουλευτές. Εξαιτίας της έντασης, με εντολή του Προέδρου απομακρύνθηκαν δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση.
Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε στην ψήφιση των νομοσχεδίων της ημερήσιας διάταξης, την ώρα που οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ευθέως την κυβέρνηση για διαφθορά από τα έδρανα.