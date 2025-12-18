Οσβάλντο Νέτο: Άγριος τσακωμός του ποδοσφαιριστή έξω από μπαρ της Ταϊλάνδης

Θλιβερή εικόνα παρουσίασε ο βετεράνος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Οσβάλντο Νέτο, ο οποίος εντοπίστηκε να διαπληκτίζεται έντονα μπροστά από ένα μπαρ στην Ταϊλάνδη, τη Δευτέρα, όταν τον πήρε στο κυνήγι το προσωπικό για απλήρωτο λογαριασμός ύψους 5.100 μπατ ( (περίπου 125 ευρώ)

Ο ποδοσφαιριστής εν εξάλλω και γυμνός από τη μέση και πάνω, επιτέθηκε αρχικά σε έναν συνταξιούχο Αμερικανό τουρίστα, ο οποίο κατέγραφε το περιστατικό με το τηλέφωνό του, χαστουκίζοντάς τον με δύναμη και ρίχνοντάς τον στο έδαφός.

Η ενέργεια αυτή όμως εξόργισε τους περαστικούς που άρχισαν την επίθεση με μία γυναίκα μάλιστα να τον κυνηγάει, πετώντας του μία παντόφλα.

Pro Soccer Player Attacks Retired Cop, Bar Worker After Allegedly Skipping Tab | Click to read more ? https://t.co/XjPpDIRSJQ pic.twitter.com/ielynmsCtH — TMZ Sports (@TMZ_Sports) December 16, 2025

Στη συνέχεια, εκείνος ανταπέδωσε και την έσπρωξε στο έδαφος πριν επιχειρήσει να δραπετεύσει με το αυτοκίνητό του.

Το εξαγριωμένο πλήθος κατάφερε να μπλοκάρει το όχημά του, τον τράβηξε έξω από τη θέση του οδηγού και τον χτύπησε.

Ο ποδοσφαιριστής τελικά κατάφερε να μπει ξανά στο αυτοκίνητό του και να φύγει .

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο από τους υπαλλήλους του μπαρ υπέστησαν τραύματα στα χέρια και το πρόσωπό τους.

Η ιδιοκτήτρια του μπαρ επέμεινε ότι θα υποβάλουν καταγγελία στην αστυνομία και θα «κινήσουν νομικές ενέργειες».

Ισχυρίστηκαν ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Νέτο έφτασε στο μπαρ στις 3 τα ξημερώματα και άρχισε να πίνει μπύρα μέχρι την αυγή.

Το TMZ ανέφερε ότι το προσωπικό του μπαρ είπε ότι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό επειδή ήταν κλειδωμένος.

Ο Νέτο έχει αγωνιστεί για πολλές ταϊλανδέζικες ομάδες στην καριέρα του, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα υπέγραψε συμβόλαιο με την Udon United.