Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

Πότε αλλάζει η ώρα

Newsbomb

Φθινοπωρινή ισημερία
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:19, θα σημειωθεί η φθινοπωρινή ισημερία για το Βόρειο Ημισφαίριο, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο θα έρθει στις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή.

Από την ημέρα της ισημερίας και έως το ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου, η διάρκεια της ημέρας θα μειώνεται καθημερινά κατά περίπου τέσσερα λεπτά, φέρνοντας σταδιακά τον χειμώνα.

Τι είναι η φθινοπωρινή ισημερία

Η λέξη «ισημερία» περιγράφει τη στιγμή όπου η διάρκεια της ημέρας και η διάρκεια της νύχτας εξισώνονται, δηλαδή έχουν ακριβώς την ίδια διάρκεια. Αυτό συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, κατά την εαρινή και τη φθινοπωρινή ισημερία, όταν η Γη διέρχεται από τα σημεία τομής της εκλειπτικής (δηλαδή της ελλειπτικής τροχιάς της) και του ουράνιου ισημερινού.

Στη συγκεκριμένη θέση, η νοητή γραμμή Ήλιου - Γης βρίσκεται κάθετα στον άξονα περιστροφής του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα το φως της ημέρας και το σκοτάδι της νύχτας να κατανέμονται ισότιμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.

Κάθε χρόνο σημειώνονται δύο ισημερίες:

Η εαρινή, μεταξύ 19 και 21 Μαρτίου, όταν αφήνουμε πίσω μας τον χειμώνα και περνάμε στην άνοιξη.

Η φθινοπωρινή, μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμβρίου, όταν αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και εισερχόμαστε στο φθινόπωρο.

Η ονομασία «ισημερία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ίσος και ημέρα, ενώ το διεθνές αντίστοιχο equinox προέρχεται από τις λατινικές λέξεις aequus (ίσoς) και nox (νύχτα).

Από την ισημερία στο χειμερινό ηλιοστάσιο

Μετά τη φθινοπωρινή ισημερία, επόμενο «ορόσημο» είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο φέτος θα σημειωθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 17:03. Τότε καταγράφεται η μικρότερη ημέρα και η μεγαλύτερη νύχτα του έτους.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά εκ νέου η αντίστροφη πορεία: η ημέρα αρχίζει να μεγαλώνει έως ότου φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο (20 ή 21 Ιουνίου), όταν το φως της ημέρας βρίσκεται στο απόγειό του. Στη συνέχεια, ο κύκλος επαναλαμβάνεται, οδηγώντας και πάλι στον χειμώνα.

Η ισημερία ως διαφορετική εμπειρία, ανάλογα με το ημισφαίριο

Οι όροι «εαρινή» και «φθινοπωρινή» ισημερία αφορούν κυρίως το βόρειο ημισφαίριο. Στο νότιο, την ίδια στιγμή, οι εποχές είναι αντίστροφες: εκεί όπου εμείς μπαίνουμε στο φθινόπωρο, εκείνοι υποδέχονται την άνοιξη.

Επιπλέον, στα σημεία των πόλων η έννοια της ισημερίας χάνεται, καθώς κυριαρχούν περίοδοι πολύμηνης ημέρας ή νύχτας, ενώ στον Ισημερινό η ισορροπία φωτός και σκότους παραμένει σχεδόν σταθερή όλο τον χρόνο.

Πότε αλλάζει η ώρα

Η αλλαγή σε χειμερινή ώρα στην Ελλάδα το 2025 θα γίνει τη νύχτα του Σαββάτου 25 προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 3:00 π.μ., όταν τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω ώστε να δείχνουν 2:00 π.μ.

Η αλλαγή ώρας είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες κυρίως για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός.

Την άνοιξη (τελευταία Κυριακή Μαρτίου) γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά ώστε να «κερδίζουμε» περισσότερη ημέρα το απόγευμα.

Το φθινόπωρο (τελευταία Κυριακή Οκτωβρίου) τα γυρίζουμε μία ώρα πίσω, ώστε το πρωί να έχει περισσότερο φως και να μην ξημερώνει υπερβολικά αργά.

Η αλλαγή της ώρα σε θερινή και χειμερινή, αρχικά θεσπίστηκε για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από τον φωτισμό, σε περιόδους που οι άνθρωποι βασίζονταν περισσότερο σε τεχνητό φως.

Αν και η τεχνολογία έχει αλλάξει (μεγάλη χρήση κλιματιστικών, ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ.), το μέτρο εξακολουθεί να εφαρμόζεται για λόγους εναρμόνισης μεταξύ χωρών της Ευρώπης και διευκόλυνσης στις μεταφορές, το εμπόριο και τις επικοινωνίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι περιμένει η Αθήνα από το τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, το Πίρι Ρέις και τα F-35 που θέλει η Άγκυρα από τον Τραμπ

10:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αλλοδαπός στου Ρέντη: Παρενοχλούσε 11χρονη σε καφετέρια

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών – Έστειλαν σήμα κινδύνου «112»

09:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο αποβολής του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της - Πότε θα γίνει η κρίσιμη ψηφοφορία

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πρώτη δίκη στην Κρήτη – Στο εδώλιο 104 άτομα

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Απειλητικά email σε σχολεία - «Θα μπω με δύο πιστόλια Beretta, θα προκαλέσω πραγματική σφαγή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι επελαύνουν στην Αυστρία μέσω της Xpeng

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

09:37LIFESTYLE

To αγαπημένο σάντουιτς της Μάργκοτ Ρόμπι που της το έφτιαχνε κάθε μέρα ο Κόλιν Φάρελ

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ζευγάρι κωφών γύρισε όλο τον κόσμο σε 59 ημέρες - «Υπάρχουν παγκόσμιες γέφυρες επικοινωνίας»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Η ώρα της απονομής έφτασε! – Πού θα δείτε τη λαμπρή τελετή του Παρισιού

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οπαδική επίθεση στα Εξάρχεια – Τραυματίστηκε τουρίστας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

08:40LIFESTYLE

Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Πέθανε η μητέρα του - «Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς δεν θα χάσετε την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ - Τι πρέπει να κάνετε

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

«Είμαστε προβληματισμένοι, δεν ξέρουμε τι διαστάσεις έχει το ρήγμα», απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

08:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Επίδομα για να φροντίζει τη νεκρή μητέρα της, έπαιρνε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Στο πένθος οι ΗΠΑ: Συγκίνηση, δάκρυα και πολιτικά μηνύματα στο συγκλονιστικό μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

08:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μαστιγώνει» τις Φιλιππίνες ο σούπερ τυφώνας Ragasa - Βίντεο

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παγκράτι: Γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. ο 34χρονος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από πυροβολισμούς - Τι ερευνούν οι αστυνομικοί

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «ανένδοτος» Σαμαράς, η γκάφα με τη λίστα της Εξεταστικής, το πάρτι που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική, τα εμβληματικά εγκαίνια της Credia Bank, το αρνητικό μήνυμα της Fidelity στον Τιτάνα, παιχνίδια με τη χαμηλή διασπορά και η φαρσοκωμωδία με το Οικ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ