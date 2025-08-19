Παγκόσμια ανησυχία: Εντοπίστηκε γιγάντια τρύπα στον Ήλιο - Τι σημαίνει για τη Γη

Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ηλιακοί άνεμοι υψηλής ταχύτητας που θα διαφύγουν από μια γιγάντια τρύπα στον Ήλιο θα χτυπήσουν τη Γη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στις 20 Αυγούστου, η Γη θα αντιμετωπίσει μια γεωμαγνητική καταιγίδα. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ηλιακής Αστρονομίας του Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, η καταιγίδα ενδέχεται να ξεκινήσει γύρω στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η ένταση της καταιγίδας θα είναι στο επίπεδο G1.0.

Η ηλιακή δραστηριότητα έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς μπαίνουμε στο 2025. Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε επίσης στις 3 Ιανουαρίου, προκαλώντας σύντομες διακοπές στα ραδιοσήματα στη Γη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πηγή της καταιγίδας είναι μια γιγάντια στεμματική τρύπα στον Ήλιο, μεγέθους περίπου μισού εκατομμυρίου χιλιομέτρων.

Οι ηλιακοί άνεμοι υψηλής ταχύτητας που προέρχονται από αυτήν την τρύπα κατευθύνονται προς τη Γη. Οι ταχύτητές τους εκτιμάται ότι κυμαίνονται από 300 χλμ./ώρα έως 900 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, η καταιγίδα θα ξεκινήσει στις 7:00 π.μ. το πρωί της Τρίτης και θα είναι ισχυρή μέχρι το μεσημέρι, με αναμενόμενο ισχυρό μαγνητικό παλμό μεγέθους 5 Ρίχτερ.

Από που προέρχονται και τι προκαλούν οι ηλιακές καταιγίδες

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί για τη συχνότητα των ηλιακών καταιγίδων με βάση την ανάλυση ηλιακών δεδομένων ο ήλιος έχει έναν ενδεκαετή κύκλο δραστηριότητας πηγαίνοντας από μεγαλύτερη σε μικρή εκρηκτική δραστηριότητα. Ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό ακριβώς με τι συχνότητα λαμβάνουν χώρα οι ηλιακές καταιγίδες.

Κατά την εξέλιξη μιας ηλιακής καταιγίδας, εκτοξεύονται ενεργειακά σωματίδια, τα οποία μπορεί να τρέχουν ακόμη και με την ταχύτητα του φωτός και όλα αυτά τα εκρηκτικά φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες στον διαστημικό χώρο που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα.

Συγκεκριμένα αυτά τα φαινόμενα μπορούν:

• να επηρεάσουν τις ραδιοτηλεπικοινωνίες,

• να προκαλέσουν διακοπή στη λειτουργία δορυφόρων,

• να δημιουργήσουν προβλήματα στην πλοήγηση αεροπλάνων,

• να προκαλέσουν βλάβες σε μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος,

• να είναι μοιραία για πλήρωμα αστροναυτών στη Σελήνη και τον πλανήτη Άρη.

Διαβάστε επίσης