Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στην Αχαΐα, αφού ένας 29χρονος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο.

Ο 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με με ΙΧ στον δρόμο μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρόμι, με τις ακριβείς συνθήκες που σημειώθηκε η τραγωδία να ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του επίσης στην Αχαΐα σε τροχαίο δυστύχημα όταν εξετράπη το όχημα που οδηγούσε.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

