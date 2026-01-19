Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Ε.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Τρεις τραυματίες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι εμπλεκόμενοι δε φέρουν σοβαρά τραύματα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στο δρόμο Λάρισα-Καρδίτσα, κοντά στην Τ.Κ. Συκεώνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα τα οποία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή δε φέρουν σοβαρά τραύματα, ωστόσο αναμένονται και οι ιατρικές εξετάσεις.
