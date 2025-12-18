Αγρίνιο: Εξιτήριο για τον 9χρονο που κατανάλωσε φαρμακευτικό σκεύασμα από συμμαθητή του

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια υγείας του 9χρονου μαθητή από το Αγρίνιο ο οποίος κατανάλωσε φαρμακευτικό σκεύασμα που του έδωσε ένας συμμαθητής του σε δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου, Μιχάλη Σερασκέρη στο agriniosite εντός της ημέρας το παιδάκι αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

«Τρόμαξα πολύ, δεν ήξερα τι θα πάθει το παιδί μου»

Η μητέρα του 9χρονου θύματος σε δηλώσεις που έκανε χθες στο Mega, περιέγραψε τι συνέβη:

«Πηγαίνω και παίρνω το παιδί μου. Μου λέει "μαμά, ο φίλος μου, μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε αν είμαι μάγκας να το πιώ. Του λέω "αγόρι μου τι φάρμακο ήταν αυτό" και μου λέει "δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν"», ανέφερε αρχικά η μητέρα, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Τρέχω γρήγορα να προλάβω το παιδάκι, το βρίσκω και του λέω "πες μου τι φάρμακο έδωσες στο παιδί μου". Το παιδάκι ήταν σε πανικό. Άνοιξε την τσάντα και μου έδωσε το φάρμακο. Εκείνη την ώρα το μόνο που σκέφτηκα ήταν να το βγάλω φωτογραφία».

«Δεν γνώριζα τι φάρμακο ήταν, το έβγαλα φωτογραφία, ενημέρωσα τον παιδίατρο, ο παιδίατρος μου είπε γρήγορα να πάω το παιδί στο νοσοκομείο να του κάνουν πλύσεις. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, κοιτάει ο παιδίατρος τη φωτογραφία που του έδειξα και μου λέει "γρήγορα το Κέντρο Δηλητηριάσεων". Τρόμαξα, δεν ήξερα τι θα συμβεί στο παιδί μου» εξήγησε ενώ στη συνέχεια σημείωσε με δάκρυα στα μάτια:

«Κάποια στιγμή μου λέει το παιδί μου "δεν νιώθω καλά". Εκείνη την στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι να βοηθήσω το παιδί μου».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό

«Συνελήφθη στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι ο 9χρονος γιoς της σε χώρο σχολείου χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν 9χρονο συμμαθητή του, ο οποίος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής».

