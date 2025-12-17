Αγρίνιο: 9χρονος χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε συμμαθητή του ως «challenge»

Πρωτοφανές σκηνικό σημειώθηκε σε σχολείο στο Αγρίνιο, όταν ένας 9χρονος χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν συνομήλικό συμμαθητή του, ως μέρος ενός «challenge».

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, για το περιστατικό συνελήφθη μια γυναίκα με τις κατηγορίες της έκθεσης και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Η σύλληψη της έγινε χθες το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο 9χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου όπου και νοσηλεύεται. Η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.