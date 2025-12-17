Αγρίνιο: 9χρονος χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε συμμαθητή του ως «challenge»
Για το περιστατικό συνελήφθη μια γυναίκα με τις κατηγορίες της έκθεσης και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της πρόκλησης σωματικής βλάβης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πρωτοφανές σκηνικό σημειώθηκε σε σχολείο στο Αγρίνιο, όταν ένας 9χρονος χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν συνομήλικό συμμαθητή του, ως μέρος ενός «challenge».
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, για το περιστατικό συνελήφθη μια γυναίκα με τις κατηγορίες της έκθεσης και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Η σύλληψη της έγινε χθες το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Ο 9χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου όπου και νοσηλεύεται. Η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Moby και Garbage στο Release Athens 2026
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
22:11 ∙ WHAT THE FACT