Μπιλ Γκέιτς: Δώρισε $8 δισ. στο ίδρυμα της πρώην συζύγου του, πέντε χρόνια μετά το διαζύγιο

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ποζάρουν για μια φωτογραφία στις 1 Φεβρουαρίου 2019, στο Κέρκλαντ της Ουάσινγκτον.

Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, φαίνεται ότι δώρισε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια στο ιδιωτικό ίδρυμα της πρώην συζύγου του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, πέντε χρόνια μετά το διαζύγιό τους, το οποίο προκλήθηκε από τις εξωσυζυγικές του σχέσεις και τη στενή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο 70χρονος έκανε τη δωρεά των 7,88 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ίδρυμα «Pivotal Philanthropies Foundation» της Μελίντα το 2024, όπως αποκάλυψαν οι New York Times.

Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2024, όταν η Μελίντα παραιτήθηκε από το ίδρυμα «The Bill and Melinda Gates Foundation», το οποίο ίδρυσε μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς το 2000, και πρότεινε στον πρώην σύζυγό της να δωρίσει 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα που σκόπευε να δημιουργήσει.

Ένας εκπρόσωπος του ιδρύματος «Pivotal» επιβεβαίωσε στους New York Times ότι η συμφωνία των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει εκπληρωθεί και ότι η δωρεά των σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας.

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ποζάρουν για μια φωτογραφία στις 1 Φεβρουαρίου 2019, στο Κέρκλαντ της Ουάσινγκτον. AP

Το «μυστήριο» του διαζυγίου τους και η σχέση του Μπιλ Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, τότε Μελίντα Ανν Φρέντς, παντρεύτηκε τον Μπιλ Γκέιτς το 1994. Το 2021, το ζευγάρι πήρε διαζύγιο, αφού απέκτησε τρία παιδιά, την Τζένιφερ, την Φοίβη και τον Ρόρυ.

Πολύ λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για το διαζύγιό τους, αν και η Μελίντα έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι η φιλία του πρώην συζύγου της με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για το χωρισμό τους.

Από την πλευρά του, ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος έχει αρνηθεί να πει ότι έχει υπάρξει άπιστος στον γάμο του με την Μελίντα, αλλά έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι «σίγουρα έκανε λάθη» στο γάμο τους και ισχυρίστηκε ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη».

Ωστόσο, η φιλία του ιδρυτή της Microsoft με τον καταδικασμένο παιδόφιλο βρέθηκε και πάλι στο φως της δημοσιότητας τον Δεκέμβριο, αφού μια φωτογραφία των δύο τους δημοσιεύτηκε από τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των «εγγράφων Επσταϊν».

Σε δύο διαφορετικές φωτογραφίες, ο Γκέιτς εμφανίζεται να ποζάρει με δύο γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν σβηστεί.

Ο ιδρυτής της Microsoft είχε επίσης φωτογραφηθεί μαζί με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Ο Μπιλ Γκέιτς με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, πρώην πρίγκιπα Άντριου

«Έπρεπε να φύγω»

Τον Απρίλιο, η Μελίντα Γκέιτς εμφανίστηκε στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, το «The Late Show with Stephen Colbert» και έδωσε μια ειλικρινή απάντηση σχετικά με το τέλος του 27χρονου γάμου της με τον ιδρυτή της Microsoft. Η ίδια εξήγησε στον Κόλμπερτ ότι η σχέση της με τον πατέρα των τριών παιδιών της στερούνταν εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, κάτι που την ανάγκασε να φύγει.

«Έμαθα να έχω μια σχέση εμπιστοσύνης, που είναι αυτό που ήθελα στο γάμο, και οι δύο σύντροφοι πρέπει να είναι ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον», εξήγησε η Μελίντα. «Και αν δεν μπορείς, δεν μπορείς να έχεις οικειότητα και δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι, τελικά, έπρεπε να φύγω».