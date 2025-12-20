Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: Προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τοιχίο - Νεκρός ο 37χρονος οδηγός

Θλίψη σκόρπισε στα Χανιά ο θάνατος του 37χρονου Λάζαρου, που σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αγία Μαρίνα. Ο άτυχος οδηγός βρέθηκε νεκρός ώρες μετά το ατύχημα που είχε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 7χρονος προσέκρουσε σε τοιχίο σπιτιού που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε ένα στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι το ατύχημα είχε σημειωθεί ώρες πριν.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Η αστυνομία που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζει ως πιθανότερο το σενάριο ο άνδρας να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

