Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: Προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τοιχίο - Νεκρός ο 37χρονος οδηγός

Ο άτυχος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από την ασφοδρή σύγκρουση

ΕΛΛΑΔΑ
Θλίψη σκόρπισε στα Χανιά ο θάνατος του 37χρονου Λάζαρου, που σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αγία Μαρίνα. Ο άτυχος οδηγός βρέθηκε νεκρός ώρες μετά το ατύχημα που είχε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 7χρονος προσέκρουσε σε τοιχίο σπιτιού που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε ένα στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι το ατύχημα είχε σημειωθεί ώρες πριν.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Δείτε εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Η αστυνομία που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζει ως πιθανότερο το σενάριο ο άνδρας να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Με πληροφορίες από creta24.gr

