Πρέβεζα: Καταγγελία σε βάρος πρώην αστυνομικού για κατάχρηση ανηλίκου

Ένας πρώην αστυνομικός στην περιοχή της Πρέβεζας κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρχές από τη σύντροφό του και μητέρα της ανήλικης.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι αρχές, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, προχώρησαν σε αναζητήσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με τη δέουσα σοβαρότητα και λεπτότητα που απαιτείται για την προστασία του ανηλίκου και των εμπλεκομένων.

Σημειώνεται ότι η ανήλικη είναι άνω των 15 ετών και έτσι το αδίκημα δεν αφορά ασέλγεια αλλά κατάχρηση.

Διαβάστε επίσης