Κάηκε ΙΧ στη λεωφόρο Κηφισίας - Δείτε φωτογραφίες

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.



Στο σημείο επιχείρησαν και κατέσβεσαν τη φωτιά δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: