Κάηκε ΙΧ στη λεωφόρο Κηφισίας - Δείτε φωτογραφίες
Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.
Στο σημείο επιχείρησαν και κατέσβεσαν τη φωτιά δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15 ∙ TRAVEL
Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα
18:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κακάο σε ελεύθερη πτώση, σοκολάτα στα ύψη
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
13:51 ∙ WHAT THE FACT