Τραγωδία στην Κρήτη: Όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο - Νεκρός ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας έχασε την ζωή του μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε τοίχο με το όχημα του. Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία ενώ λίγο πιο μετά η Πυροσβεστική η οποία κλήθηκε για απεγκλωβισμό του οδηγού από το αυτοκίνητο.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το Neakriti.gr.

Η εν λόγω τραγωδία έρχεται να προστεθεί στην "μαύρη" λίστα των τροχαίων δυστυχημάτων της Κρήτης, μόλις 24 ώρες μετά από ακόμη ένα που συγκλόνισε την κοινωνία του Ηρακλείου με τον θάνατο ενός 65χρονου από ανάλογο περιστατικό.