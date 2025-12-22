Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν ορισμένους οδηγούς να τρέχουν

Οι περισσότεροι οδηγοί σπάνια οδηγούν επιθετικά και κάποιοι δεν το κάνουν ποτέ, ενώ για ορισμένους τα επεισόδια επιθετικής οδήγησης είναι συχνά

Newsbomb

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν ορισμένους οδηγούς να τρέχουν

Οδηγός «κολλημένος» στην κίνηση

Unsplash
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 30% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του European Road Safety Observatory. Ακόμη και αν ένας οδηγός πηγαίνει σύμφωνα με το όριο ταχύτητας, υπάρχουν περιπτώσεις που το όριο κάποιων δρόμων είναι υψηλό λόγω των συνθηκών που επικρατούν, της κατάστασης του οδοστρώματος ή του μη επαρκή φωτισμού.

Η υπερβολική ταχύτητα θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή του οδηγού, αλλά και όλων των υπολοίπων που βρίσκονται εκείνη την στιγμή στο δρόμο. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ πρόσφατα ανέλυσε τους λόγους που κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα.

Οι πραγματικοί λόγοι που ορισμένοι οδηγούν γρήγορα

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιθετική οδήγηση. Οι οδηγοί αντιδρούν συνήθως επιθετικά και προβαίνουν σε ενέργειες όπως η υπερβολική ταχύτητα, η συχνή αλλαγή λωρίδας ή δείχνουν θυμό.

Μερικοί άνθρωποι οδηγούν επιθετικά επειδή έχουν πάρα πολλά να κάνουν κατά τη διάρκεια της μέρας και οδηγούν γρήγορα για να τα προλάβουν. Από την άλλη, ένα όχημα απομονώνει τον οδηγό από το περιβάλλον. Μέσα στην καμπίνα ο οδηγός μπορεί να αναπτύξει ένα αίσθημα αποστασιοποίησης και να είναι απλός παρατηρητής του περιβάλλοντος χωρίς να συμμετέχει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ορισμένους ανθρώπους σε επιθετική συμπεριφορά.

Οι περισσότεροι οδηγοί σπάνια οδηγούν επιθετικά και κάποιοι δεν το κάνουν ποτέ, ενώ για ορισμένους τα επεισόδια επιθετικής οδήγησης είναι συχνά. Περιστασιακά επεισόδια επιθετικής οδήγησης, όπως η υπερβολική ταχύτητα και η απότομη αλλαγή λωρίδας, μπορεί να συμβούν ως απάντηση σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως όταν ο οδηγός βιάζεται ή το προπορευόμενο όχημα πάει σιγά.

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες. Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο; Αν βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα και κάποιος θέλει να τον προσπεράσει, καλό είναι να μετακινηθεί και να τον αφήσει να περάσει. Θα πρέπει να δίνουν χώρο σε αυτούς τους οδηγούς που υπερβαίνουν την ταχύτητα. Εάν ένας οδηγός που υπερβαίνει την ταχύτητα σας ακολουθεί ή προσπαθεί να εμπλέξει σε επικίνδυνη οδήγηση έναν άλλο οδηγό, τότε ο τελευταίος πρέπει να χρησιμοποιήσει την κρίση του για να απομακρυνθεί με ασφάλεια από σημείο. Τέλος, καλέστε την αστυνομία εάν πιστεύετε ότι κάποιος οδηγός σας ακολουθεί ή σας παρενοχλεί επίμονα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ρευματοκλοπή τείνει να πάρει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσικλετών

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Μάριος Θεμιστοκλέους και ακόμη 5 στελέχη της διοίκησης, υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανοίγει» ξανά το θέμα της Γροιλανδίας: Όρισε «ειδικό απεσταλμένο» - Οργισμένη απάντηση της Δανίας

17:53WHAT THE FACT

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν ορισμένους οδηγούς να τρέχουν

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπίτρεπτο, είχαν δύο λίκνα και κοιμόταν το μωρό μαζί τους», λέει η γιαγιά του βρέφους που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: 23 νέα τρένα έως το 2027 - Κάνουμε μια νέα αρχή διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία απελευθέρωσε ρωσικό φορτηγό πλοίο που εμπλέκεται σε εμπόριο όπλων

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθηνών – Κορίνθου, στα διόδια Καλαμακίου: Δείτε βίντεο

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική Οδό, Κηφισίας, Μεσογείων – Χάος και στον Πειραιά

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα διαψεύδει σχέδια επίθεσης στην Ευρώπη - Έτοιμη και για νομικές εγγυήσεις

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: «Σταδιακή υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», η έφοδος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

17:21ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Χριστουδουλίδη με Χέρτζογκ στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου  Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συναγερμός για άνδρα που έχει κλειστεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει το υγραέριο

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Reuters - Η νέα ευρωπαϊκή άμυνα: Πώς 10 χώρες αναδιαμορφώνουν στρατούς και εφεδρείες

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δοκιμάζει βαλλιστικούς πυραύλους - Προειδοποιήσεις Ισραήλ για ανανεωμένη απειλή

16:57ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Οι κινεζικοί δασμοί στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι «αδικαιολόγητοι»

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήθηκαν Μητσοτάκης - Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπίτρεπτο, είχαν δύο λίκνα και κοιμόταν το μωρό μαζί τους», λέει η γιαγιά του βρέφους που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τιμωρούσαν το 3χρονο παιδί που πέθανε από ασιτία και το κλείδωναν χωρίς φαγητό για ώρες - Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του, του έσπασαν το σπίτι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ