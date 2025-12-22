Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν ορισμένους οδηγούς να τρέχουν

Η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 30% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του European Road Safety Observatory. Ακόμη και αν ένας οδηγός πηγαίνει σύμφωνα με το όριο ταχύτητας, υπάρχουν περιπτώσεις που το όριο κάποιων δρόμων είναι υψηλό λόγω των συνθηκών που επικρατούν, της κατάστασης του οδοστρώματος ή του μη επαρκή φωτισμού.

Η υπερβολική ταχύτητα θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή του οδηγού, αλλά και όλων των υπολοίπων που βρίσκονται εκείνη την στιγμή στο δρόμο. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ πρόσφατα ανέλυσε τους λόγους που κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα.

Οι πραγματικοί λόγοι που ορισμένοι οδηγούν γρήγορα

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιθετική οδήγηση. Οι οδηγοί αντιδρούν συνήθως επιθετικά και προβαίνουν σε ενέργειες όπως η υπερβολική ταχύτητα, η συχνή αλλαγή λωρίδας ή δείχνουν θυμό.

Μερικοί άνθρωποι οδηγούν επιθετικά επειδή έχουν πάρα πολλά να κάνουν κατά τη διάρκεια της μέρας και οδηγούν γρήγορα για να τα προλάβουν. Από την άλλη, ένα όχημα απομονώνει τον οδηγό από το περιβάλλον. Μέσα στην καμπίνα ο οδηγός μπορεί να αναπτύξει ένα αίσθημα αποστασιοποίησης και να είναι απλός παρατηρητής του περιβάλλοντος χωρίς να συμμετέχει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ορισμένους ανθρώπους σε επιθετική συμπεριφορά.

Οι περισσότεροι οδηγοί σπάνια οδηγούν επιθετικά και κάποιοι δεν το κάνουν ποτέ, ενώ για ορισμένους τα επεισόδια επιθετικής οδήγησης είναι συχνά. Περιστασιακά επεισόδια επιθετικής οδήγησης, όπως η υπερβολική ταχύτητα και η απότομη αλλαγή λωρίδας, μπορεί να συμβούν ως απάντηση σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως όταν ο οδηγός βιάζεται ή το προπορευόμενο όχημα πάει σιγά.

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες. Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο; Αν βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα και κάποιος θέλει να τον προσπεράσει, καλό είναι να μετακινηθεί και να τον αφήσει να περάσει. Θα πρέπει να δίνουν χώρο σε αυτούς τους οδηγούς που υπερβαίνουν την ταχύτητα. Εάν ένας οδηγός που υπερβαίνει την ταχύτητα σας ακολουθεί ή προσπαθεί να εμπλέξει σε επικίνδυνη οδήγηση έναν άλλο οδηγό, τότε ο τελευταίος πρέπει να χρησιμοποιήσει την κρίση του για να απομακρυνθεί με ασφάλεια από σημείο. Τέλος, καλέστε την αστυνομία εάν πιστεύετε ότι κάποιος οδηγός σας ακολουθεί ή σας παρενοχλεί επίμονα.