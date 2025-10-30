Σερβία: Η αναγνώριση του Κοσόβου από τη Συρία ήταν με υπογραφή Τουρκίας

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε την Πέμπτη ότι η αναγνώριση του Κοσόβου από τη Συρία ήταν αναμενόμενη, καθώς η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό επηρεάζεται από την Τουρκία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Σαμαρκάνδη μετά την παρουσία του στην έναρξη της 43ης Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι η κίνηση αυτή φέρει την «αναγνωρίσιμη υπογραφή» της Τουρκίας.

«Αυτό είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας 50 μέτρων. Λαμβάνοντας υπόψη με ποιον ανταγωνιζόμαστε – τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου, που μας στερούν τη γη μας, το έδαφός μας – τα πάμε καλά», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναγνώρισε το Κοσσυφοπέδιο.