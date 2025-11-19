Σε επαναληπτικές εκλογές το Κόσοβο: Απέτυχε και η δεύτερη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης

Το κυβερνητικό σχήμα έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών, και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος "Αυτοδιάθεση" να παραμείνει στην εξουσία

Η λεωφόρος Μπιλ Κλίντον στην Πρίστινα του Κοσόβου το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Visar Kryeziu
ΚΟΣΜΟΣ
Σε επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές οδηγείται το Κόσοβο, αφού σήμερα απέτυχε και η δεύτερη προσπάθεια για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων στο κοινοβούλιο των 120 εδρών.

Το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος "Αυτοδιάθεση" να παραμείνει στην εξουσία. Ο Γκλάουκ Κονιούφτσα ανέλαβε την εντολή αφού απέτυχε τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση ο Άλμπιν Κούρτι. Κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κονιούφτσα για κυβέρνηση συνεργασίας. Αρνητική ήταν και η στάση της "Σερβικής Λίστας" που ελέγχεται από το Βελιγράδι και κατέχει εννέα έδρες στη βουλή του Κοσόβου.

Τώρα πλέον, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εντολή επιστρέφει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Βιόσα Οσμάνι η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.

Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν στις βουλευτικές εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.

