Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν της Γαλλίας

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή
Το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε σήμερα την πρώτη του φρεγάτα FDI ΗΝ (Belh@rra).

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν της Γαλλίας.

Με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή».

Η φρεγάτα Belharra «Κίμων» είναι η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής») που θα παραλάβει η χώρα μας οι οποίες αναβαθμίζουν τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.

Σημειώνεται ότι η άφιξη του «Κίμωνα» στην Ελλάδα αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026. Η παράδοση του «Νεάρχου» αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους.

