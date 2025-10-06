Κλούνεϊ σε Τραμπ: «Η κινηματογραφική βιομηχανία θέλει κίνητρα, όχι δασμούς»

Ο σταρ του κινηματογράφου Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται στο εξωτερικό είναι η λάθος λύση για ένα πραγματικό πρόβλημα

Ο Κλούνεϊ μίλησε πριν από την ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Albies στο Λονδίνο, ένα πρόγραμμα που ο ίδιος και η σύζυγός του Αμάλ δημιούργησαν για να αναγνωρίσουν τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Είπε ότι η άποψη του Τραμπ ότι οι θέσεις εργασίας στην κινηματογραφική βιομηχανία εγκαταλείπουν την Καλιφόρνια είναι αληθινή, αλλά ότι αυτό συμβαίνει «επειδή δεν έχουμε κατάλληλα φορολογικά κίνητρα ή εκπτώσεις όπως η Νέα Υόρκη».

Ο Κλούνεϊ πρόσθεσε ότι αν ο Τραμπ «θέλει να εφαρμόσει ένα ομοσπονδιακό κίνητρο, που θα ταιριάζει με τα είδη κινήτρων που έχουμε στη Λουιζιάνα, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Νέα Υόρκη, τότε νομίζω ότι αυτό θα έκανε μεγάλη διαφορά στη βοήθεια».

Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων στα Albies ήταν η Mελίντα Φρεντς Γκέιτις, πρώην σύζυγος του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς για τις δεκαετίες προσπαθειών της να υπερασπιστεί την υγεία των γυναικών και την ισότητα των φύλων, μαζί με τον Μάρτι Μπάρον, πρώην αρχισυντάκτη της Washington Post και της Boston Globe για την ηγεσία του στα μέσα ενημέρωσης, και τον Ντάρεν Γουόκερ, πρόεδρο του Ιδρύματος Ford, ο οποίος δημιούργησε έναν κοινωνικό δεσμό δισεκατομμυρίων δολαρίων στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID.

Δύο άλλοι τιμώμενοι ήταν η Φατού Μπαλντέχ, μια κορυφαία φωνή για τους κινδύνους του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και ο Χοσέ Ρούμπεν Σαμόρα, δημοσιογράφος από τη Γουατεμάλα που έχει περάσει τρεις δεκαετίες ερευνώντας τη διαφθορά.