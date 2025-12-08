Πολάκης προς Μητσοτάκη: Πλήρωσε τους αγρότες και προκήρυξε εκλογές!

Να προσφύγει άμεσα σε εκλογές, αφού πρώτα πληρωθούν οι αγρότες, καλεί τον πρωθυπουργό ο πρώην αν. υπουργός Υγείας, και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης.



Στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με βίντεο από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ στα Χανιά, ο Παύλος Πολάκης δηλώνει στη στήριξή του στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που, όπως επισημαίνει «πραγματικά παράγουν και μείναν απλήρωτοι γιατί τα έφαγαν τα λαμόγια που τάισε το μητσοτακέικο».



«Μητσοτάκη δώσε λύση τώρα! Πλήρωσε από το υπερπλεόνασμα τους αγρότες και για τα χρωρστούμενα και προκήρυξε εκλογές!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.



Η ανάρτηση αναμένεται να συζητηθεί, καθώς ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να χαράζει πιο επιθετική στρατηγική από τον ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ευθέως σε εκλογές. Πρόκειται για κάτι το οποίο αποφεύγει να κάνει τόσο ρητά η ηγεσία του κόμματος, η οποία ωστόσο μιλά πάντα για την ανάγκη να «φύγει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Ωστόσο, ο Σωκράτης Φάμελλος συνδέει πάντοτε αυτή τη συζήτηση με την ανάγκη σχηματισμού ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου, ώστε οι εκλογές να συνοδευτούν με ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον λόγο αυτό, αποφεύγει να ζητήσει ευθέως εκλογές, ιδιαίτερα σε μια συνθήκη κατά την οποία ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι απολύτως κατακερματισμένος, χωρίς άμεση προοπτική ανασύνθεσης. Η «γραμμή» Πολάκη λοιπόν φαίνεται να κινείται σε πιο επιθετική κατεύθυνση και αναμένεται με ενδιαφέρον το αν θα θέσει το ζήτημα και στις επερχόμενες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων.