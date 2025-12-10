Παρουσίες με νόημα, η «πράσινη» Νίνα, ποιος κέρδισε τις εκλογές στον ΔΣΑ, το θρίλερ της Χαριλάου

Παρουσίες με νόημα...

Σας έχω πει ότι πολλές φορές στην πολιτική έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και η σημειολογία εκτός από τις δηλώσεις. Η προχθεσινή κοινή εμφάνιση Καραμανλή - Βενιζέλου στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» είχε και άλλα ενδιαφέροντα εκτός από τις ομιλίες των δύο πρώην πολιτικών. Δεν έχετε απορία να μάθετε ποιοι άλλοι έδωσαν το «παρών»; Πιστέψτε με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον! Μεταξύ άλλων λοιπόν βρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ο υπουργός Νίκος Δένδιας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο Μάριος Σαλμάς, η Φανή Πετραλιά, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο Γιώργος Λιάνης, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας, ο Βύρων Πολύδωρας, η Δώρα Αυγέρη, ο Κώστας Λαλιώτης, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Γιώργος Βλάχος, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Έλενα Κουντουρά, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο Απόστολος Κακλαμάνης, η Εύη Κασιμάτη, ο Γιώργος Μουρούτης, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Πάνος Καμμένος και ο Χρήστος Σπίρτζης. Θα μου πείτε τι κοινό έχουν όλοι αυτοί; Ευκολάκι... Τροφή για σκέψη που λέμε... Μπορεί να ξεχνάω κάποιους αλλά ας με συγχωρέσουν.

Ο Νίκος απασφάλισε κατά της Καρυστιανού

Ο Νίκος ο επικοινωνιολόγος έχει απασφαλίσει εναντίον της Καρυστιανού. Με νέα του συνέντευξη ο Καραχάλιος ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί την Καρυστιανού ότι έχει για συμβούλους στρατηγικής επικοινωνίας μία… ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια… νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ. «Το πρώτο σοκ ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος», είπε ο Νίκος Καραχάλιος. «Δεν γίνεται να έχεις το 40% έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα». Τι να σας πω. Εθίγη ο Νίκος που δεν τον κράτησε σύμβουλο; Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Αποκάλυψε και άλλα ωραία. Ότι έχει κοντά της ένα πρώην σύμβουλο του Αρτέμη Σώρρα και ένα πρώην στέλεχος ενός κόμματος του αντεμβολιαστικού κινήματος. Κοινώς μας πνίξανε τα κύματα...

Η «πράσινη» Νίνα

Έχει βουίξει η πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα για μια μεταγραφή - βόμβα από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο κανείς να αναφέρει το όνομα της βουλευτού. Είπα λοιπόν να το αποκαλύψω να το πάρει το ποτάμι. Οι πληροφορίες λοιπόν οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από καμία πλευρά μιλούν για την κυρία Νίνα Κασιμάτη βουλευτή της Β' Πειραιά η οποία έχει έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση με αρκετές επιλογές της Κουμουνδούρου. Βέβαια η Περαμιώτισσα κυρία Κασιμάτη έχει πασοκικές καταβολές για όσους δεν γνωρίζουν. Το 2007 στήριξε τον Γιώργο Παπανδρέου στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ αλλά το 2010 διαφώνησε με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και αποχώρησε από το κόμμα οδεύοντας στον ΣΥΡΙΖΑ... Το 2015 κατέβηκε υποψήφια και εξελέγη. Ο μακαρίτης ο πατέρας της όμως υπήρξε γενικός γραμματέας αθλητισμού το 1988 επί ΠΑΣΟΚ.

Ποιος κέρδισε τις εκλογές στον ΔΣΑ;

Σύντροφοι τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας δεν τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, μην μπερδεύεστε. Τις κέρδισε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος επειδή ακριβώς δεν δέχθηκε να πάρει ανοιχτά το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν προσωπική νίκη του ανθρώπου και όχι κομματική. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Καρανίκας και ξερό ψωμί...

Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο Νίκος Καρανίκας έχει περισσότερο μυαλό από αρκετούς Συριζαίους που άρχισαν πάλι να γλείφουν τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε σε παρέμβασή του στο ΟΝΕ ο πρώην σύμβουλος του Τσίπρα: «Σκοπός τους είναι να πάνε με τον Τσίπρα. Δεν έχουν την κατανόηση ότι δεν τους θέλει. Με τον εξώστη έζησαν αντίστροφα τις σκηνές στο μπουζουξίδικο». Τα είπε όλα με μια φράση ο γίγαντας Καρανίκας. Βλέπετε οι σύντροφοι καταλαβαίνουν ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ξαναδούν βουλευτιλίκι.

Ο εφιάλτης στο δρόμο με τις δημοσκοπήσεις και το θρίλερ της Χαριλάου Τρικούπη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιμένει με αγωνία τις επικείμενες δημοσκοπήσεις που γίνονται και οι οποίες μετρούν πλέον ανοικτά και καθαρά το κόμμα Τσίπρα και όχι μόνο δυνητικά ως σενάριο ή ενδεχόμενο. Τα πάντα πλέον στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ θα εξαρτηθούν από αυτά τα γκάλοπ. Αν το κόμμα Τσίπρα εμφανιστεί στη 2η θέση τότε βράσε όρυζα. Η παντοδυναμία του Νίκου πάει περίπατο και ολίγη σημασία θα έχει το γεγονός ότι είναι δις εκλεγμένος στην ηγεσία του κόμματος. Όποτε κάτι σενάρια περί διαγραφών και περί επιπλήξεων προς αντιφρονούντες βλέπω να πηγαίνουν... κουβά. Και αίφνης θυμήθηκα το τραγουδάκι του Σάκη Ρουβά: «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα που έδαφος χάνουμε, τώρα για πες μου τι κάνουμε;».

Η Ικτίνος, η ρευστότητα και ο δανεισμός

Η Ικτίνος ολοκλήρωσε την πώληση της ΙΔΕΗ, του αιολικού πάρκου 22 MW και βάζει στα ταμεία της άμεσα 8,3 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω κινήσεις θα βελτιώσουν τη ρευστότητα και θα περιορίσουν τον δανεισμό της εταιρείας. Το πλήρες αποτύπωμα στην κεφαλαιακή δομή θα φανεί περίπου σε έναν χρόνο, όταν ολοκληρωθεί και η πώληση της έκτασης στην Κρήτη. Σε περίπτωση θετικού σεναρίου, ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να συγκλίνει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, δίνοντας στη διοίκηση χώρο να επικεντρωθεί στην κύρια δραστηριότητα. Η διοίκηση για να αντιμετωπίσει την πτώση παραγγελιών από την Κίνα μια αγορά-γίγαντα για τον κλάδο του μαρμάρου, κάνει άνοιγμα σε νέες αγορέςε, ενώ αναζητά λύσεις για μνα περιορίσει το χρέος. Η επιλογή εκποίησης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων παρέχει άμεσες ταμειακές εισροές και μειώνει το χρηματοοικονομικό βάρος, επιτρέποντας στην εταιρεία να επανατοποθετηθεί επιχειρηματικά και να κάνει στοχευμένες επενδύσεις.

Η Atlantic See στοχεύει Βουλγαρία, Μολδαβία και Ουγγαρία για προμήθειες LNG

Η ζήτηση για αμερικανικό LNG μέσω της Atlantic See LNG Trade SA, θυγατρικής της Aktor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας διευρύνεται στην Ευρώπη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προς την ελληνική πλατφόρμα κοιτούν και άλλες άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Μολδαβία και η Ουγγαρία, αυξάνοντας το γεωγραφικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας. Η Atlantic See έχει ήδη αναλάβει να τροφοδοτήσει την Ουκρανία για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο και έχει υπογράψει MoU για 20ετείς προμήθειες προς Ουκρανία και Ρουμανία με εκκίνηση το 2030 ,όλα με προέλευση LNG από τη Venture Global. Ωστόσο, όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της Aktor και της Atlantic, η εταιρεία αναζητά πρόσθετους αμερικανικούς προμηθευτές για την περίοδο 2026–2030, καθώς οι ανάγκες σε ποσότητες θα ξεπεράσουν τα όσα έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Σιδεροκέφαλη (και επίσημα) η Γιάννα Χορμόβα

Και μια που μιλάμε για εργασιακά θέματα, να ευχηθούμε σιδεροκέφαλη στη Γιάννα Χορμόβα, η οποία και επίσημα ανέλαβε τη διοίκηση της ΔΥΠΑ. Στόχος της να συνεχίσει την καλή δουλειά που έχει γίνει αναφορικά με τη μείωση της ανεργίας αλλά και να καταφέρει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις για reskilling, upskilling και πιστοποίηση των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων, σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον.

Μικροεπενδυτές σε Smartphones με ελληνικό DNA

Θα θέλατε να έχετε επενδύσει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει το smartphone σας; Και να μην είναι εισηγμένη; Αν ναι, η nothing προσκαλεί ενδιαφερόμενους ιδιώτες να συμμετέχουν σε έναν μικρό γύρο χρηματοδότησης ύψους 5 εκατ. δολαρίων με την αποτίμηση να έχει διαμορφωθεί στα 1,3 δισ. δολάρια. Η nothing έχει περίεργο όνομα αλλά και εξαιρετικές συσκευές και έχει ολίγο ελληνικό DNA καθώς μέλος της ιδρυτικής ομάδας είναι ο Άκης Ευαγγελίδης. Σημειώστε ότι η εταιρεία το έχει ξανακάνει, καθώς σε προηγούμενους γύρους περίπου 8000 άνθρωποι επένδυσαν περίπου 8 εκατ. δολάρια. Και πλέον η nothing θέλει από εταιρεία smartphone και gadgets να εξελιχθεί σε εταιρεία ανάπτυξης ΑΙ πλατφορμών.

Η Frigoglass, τα περιουσιακά στοιχεία και οι ομολογιούχοι

Την Frigoinvest Nigeria Holdings που παράγει γυάλινα δοχεία, πλαστικά κιβώτια και μεταλλικά καπάκια στη Νιγηρία πούλησε η Frigoglass έναντι 100 εκατ. ευρώ. H εταιρεία που έχει μεταβιβαστεί στους ομολογιούχους, έχει ενημερώσει ότι η διοίκηση προτίθεται να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία ώστε να λάβουν τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει. Παράλληλα επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ομολογιούχους για την παράταση ορισμένων ομολογιών που έληγαν το 2026, οι οποίες τώρα θα μετατεθούν έως το 2028. Το ερώτημα όμως είναι τι θα μείνει στην Frigoglass, αν πουλήσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά της στοιχεία και αν θα μπορέσει να ανακάμψει ουσιαστικά κάποια στιγμή.

H Theon και οι πωλήσεις που πάνε… τρένο

Με τέρμα τα γκάζια προχωρούν οι παραγγελίες της Theon του Κριστιάν Χατζημηνά. Η θυγατρική της, Harder Digital, έλαβε παραγγελίες ύψους €25 εκατ. για λυχνίες ενίσχυσης φωτός (Image Intensifier Tubes - IIT), οι οποίες θα παραδοθούν το 2026-2027. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία που έχει λάβει ποτέ η Harder Digital για τα προϊόντα της, αποδεικνύοντας την ποιότητα και την απόδοση της 3ης γενιάς IIT, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της και, κατά συνέπεια, ισόποσα το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της THEON. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης και στοχεύει σε έσοδα περίπου 1 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, με συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης άνω του 15% και εξαγορών. Μάλιστα μαθαίνουμε πως το 2026 θα υπάρξουν και άλλα θετικά νέα από τη Theon...