ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί η Ελλάδα από τη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ομάδα των κρατών που αποφάσισαν να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Σλοβενία, οι οποίες με αποφάσεις τους αποχώρησαν από τον διαγωνισμό.

Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται ότι «η κυβέρνηση οφείλει τάχιστα να εγκαταλείψει το δόγμα του στρατηγικού συμμάχου με το δολοφονικό καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα».

«Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ, και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision» τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση.

Η κυβέρνηση οφείλει τάχιστα να εγκαταλείψει το δόγμα του στρατηγικού συμμάχου με το δολοφονικό καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ, και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision».

Διαβάστε επίσης