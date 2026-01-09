Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν τους κλέφτες - Τους έβγαλαν στους δρόμους

Η Κολομβία μαστίζεται από την εγκληματικότητα, σε σημείο που πλέον οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, παρά το γεγονός ότι τα αυξανόμενα περιστατικά αυτοδικίας έχουν οδηγήσει τις αρχές σε προειδοποιήσεις.

Στη γειτονιά Ελ Πικάτσο του Μεντεγίν, στην κολομβιανή Αντιόχεια, δύο φερόμενοι κλέφτες συνελήφθησαν από κατοίκους, οι οποίοι αποφάσισαν να τους γδύσουν, να βάψουν πράσινα τα σώματά τους, πάνω στα οποία έγραψαν τις λέξεις «αρουραίος» και «κλέφτης». Η διαπόμπευσή τους ολοκληρώθηκε με την περιφορά τους στον κεντρικό δρόμο του Ελ Πικάτσο.

Στο βίντεο που έγιναν viral, τα δύο άτομα κατεβαίνουν από το βουνό ενώ ακολουθούνται από έναν άνδρα με μοτοσικλέτα, ο οποίος είναι υπεύθυνος να χτυπήσει την κόρνα ώστε να τραβήξει τα βλέμματα του κόσμου, σε περίπτωση που χάσουν το θέαμα. Η τύχη τους έκτοτε αγνοείται.

Cansados de la delincuencia, habitantes del barrio El Picacho, en la comuna 6 de Medellín, retuvieron a dos presuntos ladrones, los desnudaron, los pintaron de verde y los marcaron con palabras como “rata” y “ladrón”. Los obligaron a recorrer la vía principal del sector mientras… pic.twitter.com/3MNJwawuci — PORTAL LA VERDAD (@portallaverdad_) January 9, 2026

Κατά τη διάρκεια του 2025, το Μεντεγίν, πρωτεύουσα της Αντιόχειας, κατέγραψε διακυμάνσεις στους δείκτες ασφάλειας.

Σε επίπεδο ανθρωποκτονιών, αναφέρθηκαν 211 περιπτώσεις, που σημαίνει αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024. Η αύξηση αυτή συνδεόταν κυρίως με διαφορές μεταξύ εγκληματικών συμμοριών.

Σε μια θετική σημείωση, οι αρχές δήλωσαν ότι οι περιπτώσεις σωματικών τραυματισμών μειώθηκαν κατά 20%, όπως και οι κλοπές και οι ληστείες.