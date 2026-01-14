Επίθεση σε ελληνόκτητα τάνκερ: Ουκρανικό το drone που «χτύπησε» το Matilda λέει η Μόσχα

Δύο Έλληνες στο πλήρωμα ενός εκ των τάνκερ που δέχθηκαν επίθεση

Newsbomb

Το τάνκερ MATILDA στις 12 Φεβρουαρίου 2025 στο Νιου Τζέρσεϊ. 

Marine Traffic/Brian Kushner
ΚΟΣΜΟΣ
Στόχος drones έγιναν την Τρίτη (13/01) ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα ενώ βρίσκονταν σε κατάσταση αναμονής για να φορτώσουν πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Με ανακοίνωσή του την Τετάρτη (14/01), το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο «Matilda», που έπλεε υπό τη σημαία της Μάλτας, δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά UAV, σε απόσταση περίπου 100 χλμ. από την Αναπά.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν έκανε λόγο για «αυξημένους κινδύνους» για το διεθνές σύστημα ενέργειας εξαιτίας των αυξανόμενων αριθμών περιστατικών βίας, ενώ τόνισε ότι τα δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση διέθεταν όλες τις απαραίτητες άδειες και ήταν εξοπλισμένα με συσκευές αναγνώρισης.

Η Αστανά ανακοίνωσε ότι είχε επικοινωνία με Αμερικανούς και Ευρωπαίους διπλωμάτες για τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς πετρελαίου, ενώ διευκρίνισε ότι τα δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα ήταν τρία.

Βίντεο από την επίθεση

Ένα από τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση ήταν και το «Delta Harmony», το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers. Όπως ανέφεραν οι πηγές, επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, θυγατρική της Chevron.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Telegram από το κανάλι Fighterbomber το πρωί της Τετάρτης (14/01) φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή που μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκρήγνυται πάνω στο κατάστρωμα του «Delta Harmony».

Καταδικάζει το περιστατικό η Αθήνα

Στους Ευρωπαίους εταίρους του σκοπεύει να απευθυνθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφορικά με την επίθεση με drones στα ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ εξέφρασε την καταδίκη της χώρας μας, για τις επιθέσεις.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπους του Υπουργείου Εξωτερικών, «αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον»

Ακόμη, όπως πρόσθεσε, «από την ενημέρωση που είχαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός είναι 2 Έλληνες, ότι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός».

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», πρόσθεσε.

