Γενεύη: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των τριμερών διαπραγματεύσεων Μόσχας-Κιέβου-Ουάσινγκτον

Ολοκληρώθηκε ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη της Ελβετίας, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία. «Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτηρίζοντας «πολύ τεταμένη την ατμόσφαιρα».

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη, σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες, που σήμερα επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα, θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδας), ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και μια πηγή εντός της ρωσικής ομάδας, ανακοίνωσαν την έναρξη των συνομιλιών.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ με ανάρτηση στο Facebook.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.