Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 1.000 Κενυάτες στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν υπέρ της Ρωσίας

Στρατιώτες της 148ης Ταξιαρχίας Πυροβολικού «Ζιτόμιρ» των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων πυροβολούν με ένα MLRS BM-21 Grad προς τις ρωσικές δυνάμεις, κοντά στην πόλη Κωστιάντινοβκα στην περιοχή Ντονέτσκ, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Περισσότεροι από 1.000 Κενυάτες στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν για λογαριασμό της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών της Κένυας που παρουσιάσθηκε ενώπιον των βουλευτών αυτή την εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός είναι πενταπλάσιος από τον αριθμό που υπήρχε στις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών.

Η ρωσική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι αρνήθηκε σήμερα ότι η Μόσχα έχει εμπλοκή στην παράνομη στρατολόγηση Κενυατών για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αν και είπε ότι ξένοι πολίτες μπορούν να ενταχθούν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Διαβάζοντας, χθες, την έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Κένυας ενώπιον των βουλευτών, ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας Κιμάνι Ιτσούνγκουα, περιέγραψε ένα δίκτυο αδίστακτων κρατικών αξιωματούχων που, όπως ισχυρίστηκε, είχε συνωμοτήσει με συνδικάτα εμπορίας ανθρώπων για να στρατολογήσει Κενυάτες για να πολεμήσουν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας (1.847 ευρώ) το μήνα και θα λάμβαναν μπόνους έως και 1,2 εκατομμύρια σελίνια (7.909 ευρώ).

«Μέχρι στιγμής, πάνω από 1.000 Κενυάτες έχουν στρατολογηθεί και αναχωρήσει για να πολεμήσουν στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», δήλωσε ο Ιτσούνγκουα.

Η Κένυα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι πάνω από 200 πολίτες της πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Τον ίδιο μήνα, η Ουκρανία δήλωσε ότι περίπου 1.400 πολίτες από 30 αφρικανικές χώρες πολεμούσαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στο έδαφός της, με ορισμένους να έχουν στρατολογηθεί μέσω απάτης.

Από τον Φεβρουάριο του 2026, 89 Κενυάτες βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, 39 νοσηλεύονταν και 28 αγνοούνταν σε μάχη, αναφέρεται στην νέα έκθεση.

Τουριστική βίζα

Όσοι στρατολογήθηκαν έφυγαν αρχικά από την Κένυα με τουριστικές βίζες και έφθασαν στην Ρωσία μέσω Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέρεται στην έκθεση. Όταν η Κένυα ενίσχυσε την επιτήρηση στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, οι στρατολογηθέντες άρχισαν να ταξιδεύουν μέσω Ουγκάντας, Νοτίου Αφρικής και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Τα γραφεία εύρεσης εργασίας συνεργάστηκαν με απατεώνες υπαλλήλους αεροδρομίων της Κένυας, αξιωματούχους μετανάστευσης και άλλους κρατικούς αξιωματούχους, καθώς και με προσωπικό της Ρωσικής Πρεσβείας στο Ναϊρόμπι και της Κενυάτικης Πρεσβείας στη Μόσχα για να διευκολύνουν το ταξίδι των στρατολογηθέντων, αναφέρεται στην έκθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η Ρωσική Πρεσβεία στην Κένυα αναφέρει: «Οι κυβερνητικές αρχές της Ρωσίας δεν έχουν ποτέ εμπλακεί σε παράνομη στρατολόγηση Κενυατών πολιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ εκδώσει βίζες σε Κενυάτες πολίτες που επιδίωξαν να ταξιδέψουν στη Ρωσία «με τον δηλωμένο σκοπό της συμμετοχής στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση (SMO) στην Ουκρανία», προσθέτοντας ωστόσο ότι σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, οι ξένοι πολίτες μπορούν να καταταγούν οικειοθελώς στον στρατό της.

Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κένυας για σχόλια σχετικά με την πρεσβεία της στη Μόσχα.

Οι αναφορές για Αφρικανούς άνδρες που παρασύρονται στη Ρωσία με υποσχέσεις για εργασία ως σωματοφύλακες και καταλήγουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν γίνει πιο συχνές τους τελευταίους μήνες και έχουν δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και ορισμένων από τις εμπλεκόμενες χώρες.

Τέσσερις Νοτιοαφρικανοί που είχαν παγιδευτεί στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας και επέστρεψαν στην πατρίδα τους την Τετάρτη, ανήκαν σε μια ομάδας 17 ατόμων που έστειλαν κλήσεις κινδύνου στην κυβέρνησή τους πέρυσι.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 27 Κενυάτες διασώθηκαν αφού είχαν αποκλειστεί στη Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Μουσαλία Μουνταβάντι, δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Ρωσία τον επόμενο μήνα για συνομιλίες σχετικά με το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ