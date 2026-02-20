Στίβεν Σπίλμπεργκ: Εγκατέλειψε το σπίτι του στην Καλιφόρνια για τη Νέα Υόρκη

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εγκατάλειψε την Καλιφόρνια και μετακόμισε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης εν μέσω της μαζικής φυγής δισεκατομμυριούχων από την αμερικανική πολιτεία εξαιτίας ενός φόρου στην περιουσία τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, New York Post η μετακόμιση, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα LA Times, φέρεται να μην έχει καμία σχέση με το νέο φόρο στους δισεκατομμυριούχους.

«Η μετακόμιση του Στίβεν στην Ανατολική Ακτή είναι από καιρό προγραμματισμένη και οφείλεται αποκλειστικά στην επιθυμία του ίδιου και της Κέιτ Κάπσοου να βρίσκονται πιο κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια τους που ζουν στη Νέα Υόρκη», δήλωσε η εκπρόσωπος του σκηνοθέτη, Τέρυ Πρες.

Ωστόσο η εκπρόσωπος του δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη στάση του Σπίλμπεργκ απέναντι στον προτεινόμενο φόρο, ο οποίος θα επιβάλλει εφάπαξ φορολογία 5% σε ατομικές περιουσίες που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια στηρίζουν την φορολόγηση των πλουσίων

Ο φόρος, εάν εγκριθεί από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους τον Νοέμβριο, θα ισχύει αναδρομικά από την αρχή του έτους του 2026.

Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι θα συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει τα ελλείμματα της πολιτείας της Καλιφόρνια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Όσοι επικρίνουν τον νέο φόρο, συμπεριλαμβανομένου και του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, υποστηρίζουν ότι θα αναγκάσει τους τσιγκούνηδες δισεκατομμυριούχους να εγκαταλείψουν την πολιτεία.

Ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν επιδιώκει να μην περάσει ο συγκεκριμένος νόμος. Χρηματοδοτεί μια εκστρατεία ενημέρωσης των ψηφοφόρων της Καλιφόρνιας, οι οποίοι μέχρι στιγμής υποστηρίζουν σε συντριπτικά ποσοστά την φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων.

Η ομάδα του Σεργκέι Μπριν, «Χτίζοντας μία καλύτερη Καλιφόρνια», (Building a Better California), έχει συγκεντρώσει 35 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να προστατεύσει τους δισεκατομμυριούχους από την αμερικανική εφορία.

Ο Σεργκέι Μπριν

Οι δισεκατομμυριούχοι μετακομίζουν

Ταυτόχρονα, ο ίδιος, άλλοι δισεκατομμυριούχοι και «γίγαντες» της τεχνολογίας μετακομίζουν προληπτικά από την Καλιφόρνια και διοχετεύουν τεράστια ποσά σε αγορές ακινήτων προκειμένου να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Συγκεκριμένα ο Σεργκέι Μπριν φέρεται να αναζητά σπίτι στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπως και ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σπίτι στη Φλόριντα ψάχνει και ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Μέλη και στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ, όμως, υποστηρίζουν τον νέο φόρο. Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς την Τετάρτη πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Λος Άντζελες για να ενισχύει την υποστήριξη στον φόρο.

«Ξεκινώντας από εδώ, στην Καλιφόρνια, αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι θα μάθουν ότι ζούμε ακόμα σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου ο λαός έχει την εξουσία», είπε ο Σάντερς στη συγκέντρωση. Και συνέχισε: «Ποτέ πριν στην αμερικανική ιστορία δεν έχουμε δει τέτοια απληστία, αλαζονεία και ηθική κατάπτωση».

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Καλιφόρνιας έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι ο φόρος στους των δισεκατομμυριούχων θα θέσει τα θεμέλια για μελλοντικές επιβαρύνσεις των λιγότερο ευκατάστατων Αμερικανών, ειδικά αν οι πλούσιοι εγκαταλείψουν τη χώρα και συρρικνώσουν τη φορολογική βάση.

