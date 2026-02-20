Τελικά, μήπως τα ίδια και τα ίδια είναι ωραία;

Πράγματα, όπως το αγαπημένο μας φαγητό κάθε Κυριακή, η σειρά που βλέπουμε ξανά και ξανά όλοι μαζί στον καναπέ, οι ίδιες ιστορίες που λέγονται γύρω από το τραπέζι και μας κάνουν να γελάμε κάθε φορά σαν την πρώτη. Γιατί τα ίδια και τα ίδια, μερικές φορές, σημαίνουν σταθερότητα, σιγουριά και -σε κάποιες περιπτώσεις- ευελιξία.

Τουλάχιστον για τη Nova, η οποία με τα νέα, ανανεωμένα προγράμματα κινητής φέρνει κάτι που πραγματικά αξίζει να είναι ίδιο για όλους στο σπίτι: Την ίδια τιμή στο κινητό, που μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη όταν επιλέγουμε έξτρα υπηρεσίες στη Nova, χωρίς μπερδέματα και χωρίς διαφορετικές χρεώσεις για κάθε μέλος της οικογένειας. Και μάλιστα, από μόνο 16€ τον μήνα.

Ίδια τιμή για όλη την οικογένεια

Κακά τα ψέματα, σε μία σύγχρονη οικογένεια, ο καθένας κάνει διαφορετική χρήση στο κινητό του. Άλλος κάνει ατέλειωτο scrolling στα social media, άλλος παρακολουθεί video streaming όπου και αν βρίσκεται, άλλος μιλάει με τις ώρες στο τηλέφωνο και άλλος προτιμά να κάνει καθημερινά video calls με φίλους και συγγενείς.

Μέχρι τώρα, αυτό, συνήθως, σήμαινε διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικές χρεώσεις και… διαφορετικές απορίες όταν ερχόταν ο λογαριασμός. Με τα νέα προγράμματα κινητής της Nova, όμως, όλοι όσοι ανήκουμε στο ίδιο πρόγραμμα, απολαμβάνουμε την ίδια τιμή, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγουμε. Χωρίς διαφοροποιήσεις από μέλος σε μέλος και χωρίς πολύπλοκες χρεώσεις.

Και το καλύτερο; Όσο περισσότερες υπηρεσίες συνδυάζουμε στη Nova -κινητή ή/και σταθερή- τόσο καλύτερη γίνεται η τελική τιμή. Έτσι, κάθε οικογένεια αποκτά πραγματικό οικονομικό όφελος, συγκεντρώνοντας τις υπηρεσίες της σε έναν πάροχο.

Σημείωση: Η τιμή των 16€ τον μήνα αφορά συνδρομητές που συνδυάζουν περισσότερα από δύο συμβόλαια κινητής ή σταθερής.

GB που δεν χάνονται και λογαριασμός χωρίς «εκπλήξεις»

Βέβαια, στην εποχή του streaming, των reels και των συνεχόμενων video calls, τα δεδομένα αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, πολλοί από εμάς βλέπαμε τα αχρησιμοποίητα GB μας να χάνονται στο τέλος του μήνα ή ανησυχούσαμε μήπως ξεπεράσουμε το όριο και «φουσκώσει» ο λογαριασμός μας.

Η Nova, λοιπόν, απαντά και στο παραπάνω ζήτημα με δύο βασικές υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Από τη μία, με το Your Data, κανένα GB δεν πάει χαμένο. Τα δεδομένα που δεν καταναλώνονται μέσα στον μήνα, μεταφέρονται και προστίθενται στους επόμενους, για όσο διαρκεί το συμβόλαιο. Έτσι, αν για έναν μήνα η χρήση δεδομένων είναι περιορισμένη και τον επόμενο αυξημένη -λόγω ταξιδιών, εξεταστικής ή binge watching- μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα διαθέσιμα GB μας.

Από την άλλη, με το GB Control προστατευόμαστε από extra χρεώσεις για data, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB του προγράμματος, η πρόσβαση στο internet διακόπτεται προσωρινά μέχρι την ανανέωση των παροχών. Έτσι, έχουμε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού μας, ακόμα και όταν καταναλωθούν τα διαθέσιμα GB του προγράμματός μας. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να συνεχίσουμε την πλοήγησή μας στο internet, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε πρόσθετο πακέτο δεδομένων μέσα από το Nova account.

Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα μέλη της οικογένειας μπορούμε να απολαμβάνουμε απεριόριστη επικοινωνία με ομιλία και SMS, ατέλειωτο chatting, video calls, social media και streaming, με μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στον λογαριασμό μας.

Στο τέλος της ημέρας, κάποια πράγματα αξίζει να είναι ίδια. Η ίδια τιμή κινητού για όλους. Η ίδια αίσθηση σιγουριάς κάθε φορά που ανοίγουμε τα δεδομένα μας. Η ίδια ελευθερία να επικοινωνούμε, να βλέπουμε όσα μας ενδιαφέρουν, να μοιραζόμαστε στιγμές. Με τα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova, λοιπόν, όλη η οικογένεια απολαμβάνει περισσότερες παροχές, μεγαλύτερη ευελιξία στα GB και πλήρη έλεγχο λογαριασμού. Τελικά, μάλλον τα ίδια και τα ίδια δεν ήταν ποτέ τόσο ωραία.



Μάθε περισσότερα στο https://nova.gr/kiniti-tilefonia/simvolaia-kinitis/programmata-kinitis



