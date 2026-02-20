Τελικά, μήπως τα ίδια και τα ίδια είναι ωραία;

Σε κάθε σπίτι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μας ενοχλεί καθόλου να παραμένουν…τα ίδια.

Newsbomb

Τελικά, μήπως τα ίδια και τα ίδια είναι ωραία;
Gpoint Studio
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πράγματα, όπως το αγαπημένο μας φαγητό κάθε Κυριακή, η σειρά που βλέπουμε ξανά και ξανά όλοι μαζί στον καναπέ, οι ίδιες ιστορίες που λέγονται γύρω από το τραπέζι και μας κάνουν να γελάμε κάθε φορά σαν την πρώτη. Γιατί τα ίδια και τα ίδια, μερικές φορές, σημαίνουν σταθερότητα, σιγουριά και -σε κάποιες περιπτώσεις- ευελιξία.

Τουλάχιστον για τη Nova, η οποία με τα νέα, ανανεωμένα προγράμματα κινητής φέρνει κάτι που πραγματικά αξίζει να είναι ίδιο για όλους στο σπίτι: Την ίδια τιμή στο κινητό, που μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη όταν επιλέγουμε έξτρα υπηρεσίες στη Nova, χωρίς μπερδέματα και χωρίς διαφορετικές χρεώσεις για κάθε μέλος της οικογένειας. Και μάλιστα, από μόνο 16€ τον μήνα.

Ίδια τιμή για όλη την οικογένεια

Κακά τα ψέματα, σε μία σύγχρονη οικογένεια, ο καθένας κάνει διαφορετική χρήση στο κινητό του. Άλλος κάνει ατέλειωτο scrolling στα social media, άλλος παρακολουθεί video streaming όπου και αν βρίσκεται, άλλος μιλάει με τις ώρες στο τηλέφωνο και άλλος προτιμά να κάνει καθημερινά video calls με φίλους και συγγενείς.

Μέχρι τώρα, αυτό, συνήθως, σήμαινε διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικές χρεώσεις και… διαφορετικές απορίες όταν ερχόταν ο λογαριασμός. Με τα νέα προγράμματα κινητής της Nova, όμως, όλοι όσοι ανήκουμε στο ίδιο πρόγραμμα, απολαμβάνουμε την ίδια τιμή, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγουμε. Χωρίς διαφοροποιήσεις από μέλος σε μέλος και χωρίς πολύπλοκες χρεώσεις.

Και το καλύτερο; Όσο περισσότερες υπηρεσίες συνδυάζουμε στη Nova -κινητή ή/και σταθερή- τόσο καλύτερη γίνεται η τελική τιμή. Έτσι, κάθε οικογένεια αποκτά πραγματικό οικονομικό όφελος, συγκεντρώνοντας τις υπηρεσίες της σε έναν πάροχο.

Σημείωση: Η τιμή των 16€ τον μήνα αφορά συνδρομητές που συνδυάζουν περισσότερα από δύο συμβόλαια κινητής ή σταθερής.

newsbombgr-1200-x-756-1.jpg

GB που δεν χάνονται και λογαριασμός χωρίς «εκπλήξεις»

Βέβαια, στην εποχή του streaming, των reels και των συνεχόμενων video calls, τα δεδομένα αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, πολλοί από εμάς βλέπαμε τα αχρησιμοποίητα GB μας να χάνονται στο τέλος του μήνα ή ανησυχούσαμε μήπως ξεπεράσουμε το όριο και «φουσκώσει» ο λογαριασμός μας.

Η Nova, λοιπόν, απαντά και στο παραπάνω ζήτημα με δύο βασικές υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Από τη μία, με το Your Data, κανένα GB δεν πάει χαμένο. Τα δεδομένα που δεν καταναλώνονται μέσα στον μήνα, μεταφέρονται και προστίθενται στους επόμενους, για όσο διαρκεί το συμβόλαιο. Έτσι, αν για έναν μήνα η χρήση δεδομένων είναι περιορισμένη και τον επόμενο αυξημένη -λόγω ταξιδιών, εξεταστικής ή binge watching- μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα διαθέσιμα GB μας.

Από την άλλη, με το GB Control προστατευόμαστε από extra χρεώσεις για data, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB του προγράμματος, η πρόσβαση στο internet διακόπτεται προσωρινά μέχρι την ανανέωση των παροχών. Έτσι, έχουμε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού μας, ακόμα και όταν καταναλωθούν τα διαθέσιμα GB του προγράμματός μας. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να συνεχίσουμε την πλοήγησή μας στο internet, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε πρόσθετο πακέτο δεδομένων μέσα από το Nova account.

Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα μέλη της οικογένειας μπορούμε να απολαμβάνουμε απεριόριστη επικοινωνία με ομιλία και SMS, ατέλειωτο chatting, video calls, social media και streaming, με μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στον λογαριασμό μας.

Στο τέλος της ημέρας, κάποια πράγματα αξίζει να είναι ίδια. Η ίδια τιμή κινητού για όλους. Η ίδια αίσθηση σιγουριάς κάθε φορά που ανοίγουμε τα δεδομένα μας. Η ίδια ελευθερία να επικοινωνούμε, να βλέπουμε όσα μας ενδιαφέρουν, να μοιραζόμαστε στιγμές. Με τα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova, λοιπόν, όλη η οικογένεια απολαμβάνει περισσότερες παροχές, μεγαλύτερη ευελιξία στα GB και πλήρη έλεγχο λογαριασμού. Τελικά, μάλλον τα ίδια και τα ίδια δεν ήταν ποτέ τόσο ωραία.

Μάθε περισσότερα στο https://nova.gr/kiniti-tilefonia/simvolaia-kinitis/programmata-kinitis

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μέσα ο Πιρόλα για Παναιτωλικό - Ποιους «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω έντονων χιονοπτώσεων

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων: Πληρότητες 100% στα λεωφορεία για Πάτρα - Αυξημένα δρομολόγια για Θεσσαλία

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Βρετανίας και ΗΠΑ καθώς ο Τραμπ θέλει βρετανικές βάσεις για το χτύπημα στο Ιράν

12:48WHAT THE FACT

Ευθυγράμμιση πλανητών 2026: Πότε και πώς να δείτε μια απίστευτη παρέλαση έξι κόσμων στον ουρανό

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε ανάδοχες οικογένειες των παιδιά των γονέων που προφυλακίστηκαν για κακοποίηση

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Politico: O Τραμπ «στριμώχνει» την Ευρώπη - Απειλεί με αντίποινα για το «Αγοράστε ευρωπαϊκά όπλα»

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:15WHAT THE FACT

Είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε στον χρόνο; Οι επιστήμονες αμφισβητούν τη γραμμικότητα του χρόνου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Εγκατέλειψε το σπίτι του στην Καλιφόρνια για τη Νέα Υόρκη - Τι ρόλο έπαιξε ο νέος φόρος στους πλούσιους της πολιτείας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αλίμου-Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο

12:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάρισα: Η Μητρόπολη προειδοποιεί για δράση της αίρεσης «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία»

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη στις 13:00 το «τελευταίο αντίο»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική μετά τις 17:00» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ