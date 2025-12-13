Τραμπ: Υποβαθμίζει το θέμα με τις φωτογραφίες του Έπσταϊν: «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του»

«Δεν τις έχω δει ακόμη, αλλά όλος ο κόσμος τον ήξερε», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις μετά την τελετή υπογραφής νομοσχεδίου με μέλη της Ολυμπιακής ομάδας χόκεϊ ανδρών των ΗΠΑ του 1980, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. 

ΚΟΣΜΟΣ
Ερωτηθείς για τις νέες φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν δημοκρατικοί βουλευτές στο πλαίσιο της έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία τους, δηλώνοντας ότι «υπάρχουν εκατοντάδες και εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφηθεί μαζί του».

«Δεν τις έχω δει ακόμη, αλλά όλος ο κόσμος τον ήξερε», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να συνεχίσει υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν φωτογραφηθεί με τον Τζέφρι Έπσταιν.

Συνολικά, οι 19 εικόνες - οι οποίες, σύμφωνα με την επιτροπή, προέρχονται από το νησί του Έπσταϊν - ενισχύουν την άποψη ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν σχέσεις με πολλά διάσημα πρόσωπα, μεγάλης επιρροής, των οποίων οι σχέσεις με αυτόν εξετάζονται εξονυχιστικά.

Ακολουθούν οι υπόλοιπες 12 εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Τα πρόσωπα που φαίνονται στα καρέ:

  • Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ
  • Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον
  • Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον
  • Ο ηθοποιός, Γούντι Άλεν
  • Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς
  • Ο δικηγόρος, Άλαν Ντέρσοβιτς
  • Ο Βρετανός επιχειρηματίας, Ρίτσαρντ Μπράνσον
  • Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπατεν – Γουίνδσορ
  • Ο επιχειρηματίας, Μπιλ Γκέιτς

Μία εικόνα δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα μπολ με πρωτότυπα προφυλακτικά με μία καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ. Το μπολ έχει μία πινακίδα που λέει «Προφυλακτικό Τραμπ, 4,50 δολάρια» και καθένα φέρει μία εικόνα του προσώπου του Τραμπ με το κείμενο: «Είμαι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ».

Άλλη εικόνα έδειχνε τον Τραμπ με έξι γυναίκες με γιρλάντες, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από την επιτροπή. Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Έπσταϊν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν, τη Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται, επίσης, σε φωτογραφίες από την έπαυλη.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση, ούτε πιστεύεται ότι απεικονίζει ανήλικα κορίτσια.

Η επιτροπή, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, απέκτησε τις εικόνες από την περιουσία του Έπσταϊν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίες που έλαβε από την περιουσία του Έπσταϊν, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν νέους δρόμους για την έρευνα.

Την Πέμπτη, οι δικηγόροι της περιουσίας έγραψαν επιστολή στην επιτροπή, σημειώνοντας ότι μπορούσαν να εξετάσουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες που είχαν ζητήσει «που τραβήχτηκαν σε οιαδήποτε ιδιοκτησία που ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργούσε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τη 10η Αυγούστου 2019».

«Όπως και η χθεσινή παραγωγή, περιλαμβάνει επίσης έγγραφα που ενδέχεται να μην είναι συναφή, αλλά η περιουσία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν τραβήχτηκαν σε ακίνητο που ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργούσε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν. Η περιουσία έχει προβεί σε ελάχιστες διαγραφές σε αυτές τις φωτογραφίες. Οι διαγραφές περιορίζονται σε εικόνες με γυμνό περιεχόμενο», έγραψαν οι δικηγόροι.

Ο Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί από τις Αρχές για οιαδήποτε παράνομη πράξη σχετική με τον Έπσταϊν, και ένας εκπρόσωπός του έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι έκοψε τους δεσμούς με τον αποθανόντα πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες το 2019 και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματα που φερόταν να διέπραττε.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για αυτόν. Ο Γκέιτς έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι μετανιώνει που συναντήθηκε με τον Έπσταϊν, λέγοντας το 2021 πως «ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω την αξιοπιστία της παρουσίας μου εκεί».

