Πρίγκιπας Χάρι κατά Daily Mail: Ξεκινάει η δίκη για την παράνομη συλλογή πληροφοριών

Ο Δούκας του Σάσεξ και έξι ακόμη διάσημοι έκαναν μήνυση στην Associated Newspapers Limited (ANL) τον Οκτώβριο του 2022

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο πρίγκιπας Χάρι φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

AP
Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου τη Δευτέρα, όπου πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη για την αγωγή του κατά τον εκδότη της Daily Mail, Associated Newspapers Limited (ANL), για τηλεφωνική υποκλοπή συνομιλιών, παρακολούθηση και για μια σειρά από φερόμενες παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών.

Ο Δούκας του Σάσεξ και έξι ακόμη διάσημοι έκαναν μήνυση στην Associated Newspapers Limited (ANL) τον Οκτώβριο του 2022. Χρόνια αργότερα, η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, με τον 41χρονο πρίγκιπα να αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας την Πέμπτη.

Πέρα από τον Δούκα του Σάσεξ, ο Έλτον Τζον, ο Ντέιβιντ Φέρνις, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς, η ηθοποιός Σέιντι Φροστ και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιούζ, μηνύουν την ANL, οι οποίοι -κατά την διάρκεια των επόμενων εννέα εβδομάδων- αναμένεται να καταθέσουν και αυτοί στοιχεία.

Elton John - Έλτον Τζον

Ο Έλτον Τζον στο Rock and Roll Hall of Fame το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στο L.A. Live στο Λος Άντζελες.

Invision

Ο εκδότης αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τις «παράλογες».

Στη δίκη και στο αποτέλεσμα που θα έχει αυτή διακυβεύονται, όχι μόνο υπολήψεις, αλλά και τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ποιες είναι οι κατηγορίες;

Οι ενάγοντες κατηγορούν την ANL, η οποία εκδίδει εφημερίδες όπως η Daily Mail και η Mail on Sunday, ότι -μέσω διάφορων εγκληματικών δραστηριοτήτων- απέκτησε πληροφορίες γι' αυτούς μεταξύ του 1993 και του 2011.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν την υποτιθέμενη πρόσληψη ιδιωτικών ντετέκτιβ για την τοποθέτηση κοριών σε σπίτια και αυτοκίνητα με σκοπό την καταγραφή ιδιωτικών τηλεφωνικών κλήσεων. Η ANL επίσης κατηγορείται για πληρωμή αστυνομικών με σκοπό να λάβει ευαίσθητες πληροφορίες, για πλαστοπροσωπία και εξαπάτηση για να αποκτήσει ιατρικά αρχεία και για πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικές συναλλαγές μέσω «παράνομων μέσων και χειραγώγησης».

Η ANL έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σκανδαλώδεις» και «απλά παράλογες».

Elizabeth Hurley - Ελίζαμπεθ Χέρλεϊ

Η Ελίζαμπεθ Χέρλεϊ είναι ανάμεσα στους ενάγοντες που μηνύουν την ANL

Invision

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στο δικαστήριο;

Ο δικηγόρος Ντέιβιντ Σέρμπορν, που εκπροσωπεί την ομάδα των εναγόντων, ξεκίνησε την εναρκτήρια αγόρευσή του τη Δευτέρα λέγοντας ότι, κατά τη διάρκεια της δίκης, θα αποδείξει ότι «υπήρξε σαφής, συστηματική και συνεχής χρήση παράνομης συλλογής ειδήσεων τόσο από την Daily Mail όσο και από την Mail on Sunday».

«Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία (παρά τους περιορισμούς λόγω της εκτεταμένης απώλειας σχετικών εγγράφων) για τις παράνομες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών της Associated (και τα παράνομα άρθρα που δημοσιεύθηκαν ως αποτέλεσμα)», εξήγησε ο ίδιος.

Και συνέχισε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δημοσιογράφοι και στελέχη της εταιρείας συμμετείχαν ή ήταν συνένοχοι στην παράνομη συλλογή πληροφοριών που κατέστρεψε τη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων».

David Sherborne

Ο δικηγόρος David Sherborne φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

AP

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος υπεράσπισης Antony White KC, ο οποίος εκπροσωπεί τον εκδότη, αναφέρει ότι «οι ισχυρισμοί κατά της Associated δεν έχουν καμία βάση».

Πρόσθεσε ότι οι ενάγοντες «δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι οι πιο σοβαρές κατηγορίες παράνομης συλλογής πληροφοριών – τηλεφωνική υποκλοπή συνομιλιών και παρακολούθηση – έγιναν ποτέ από την Associated».

Ο «αγώνας» του πρίγκιπα Χάρι ενάντια στον Τύπο

Είναι γνωστό ότι ο πρίγκιπας Χάρι έχει μια «δύσκολη» σχέση με τον βρετανικό Τύπο και έχει ασκήσει και στο παρελθόν αγωγές εναντίον ορισμένων από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης της χώρας.

Ο Χάρι έχει δηλώσει ότι ο «τοξικός» βρετανικός Τύπος ήταν ένας από τους λόγους που αποσύρθηκε, μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, από τα βασιλικά του καθήκοντα και πήρε την απόφαση να μετακομίσει στις ΗΠΑ.

Britain Royals

O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ

AP

Ο Ντάμιαν Ταμπίνι, εμπειρογνώμονας σε θέματα ρύθμισης και πολιτικής των ΜΜΕ και επικοινωνίας στο London School of Economics, δήλωσε ότι το γεγονός ότι ο Δούκας έχει ταξιδέψει επανειλημμένα στο Λονδίνο για να ασκήσει αυτές τις αγωγές δείχνει τη δέσμευσή του να αλλάξει τις πρακτικές του κλάδου.

«Φαίνεται ότι το κάνει αυτό και για προσωπικούς λόγους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλο αυτό έχει βαθιές ρίζες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η μητέρα του, Νταϊάνα, από τις εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters. «Φαίνεται να τον κινητοποιούν πολλά περισσότερα από τα χρήματα και έχει δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται τόσο για την απλή αποζημίωση... Στην πραγματικότητα, προσπαθεί, μαζί με πολλούς άλλους ενάγοντες, να αλλάξει τις εφημερίδες».

Ο Δούκας του Σάσεξ κατηγορεί επανειλημμένα τον Τύπο για τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνας, στο τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, καθώς το όχημά της προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τους φωτογράφους.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα - Πρίγκιπας Χάρι - Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα με τους γιους της Χάρι και Γουίλιαμ στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 50ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης στο The Mall, Λονδίνο, 19 Αυγούστου 1995.

Getty Images

Το 2023, ο πρίγκιπας κέρδισε αποζημίωση 140.600 λιρών από την Mirror Group Newspapers (MGN) καθώς το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι διευθυντές των εφημερίδων του ομίλου MGN «έκαναν τα στραβά μάτια και απέκρυψαν την παράνομη συλλογή πληροφοριών για την ιδιωτική του ζωή».

Ωστόσο, η ANL δεν έχει πληγεί από το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών που ταλανίζει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για περισσότερο από μια δεκαετία.

«Μέχρι τώρα, σε σύγκριση με άλλες εφημερίδες στην αγορά, η Daily Mail έχει γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από τις κατηγορίες της υποκλοπής τηλεφωνικών κλήσεων, την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και τη γενική παραβίαση της δεοντολογίας των μέσων ενημέρωσης και του νόμου. Ωστόσο, αυτή η δίκη, που προωθείται από ορισμένους πολύ αποφασιστικούς ενάγοντες, θα μπορούσε ενδεχομένως να το αλλάξει αυτό», δήλωσε ο Ταμπίνι.

