Βικτόρια Μπέκαμ: H μάχη με τις διατροφικές διαταραχές και τα «σκοτάδια» της

Στο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ στο Netflix το πρώην Spice Girl Βικτορια Μπέκαμ, ομολογεί πώς «δεν της άρεσε» αυτό που έβλεπε όταν κοιταζόταν στον καθρέφτη, οπότε άρχισε να ελέγχει το βάρος της με έναν «απίστευτα ανθυγιεινό τρόπο» όπως περιγράφει. Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας μοιράζεται για πρώτη φορά το μαρτύριο της για το ότι ντρέπεται για το σώμα της, κάτι που ξεκίνησε όπως λέει στη σχολή θεάτρου όταν ήταν έφηβη, και ενώ έκρυβε την αλήθεια ακόμη και από τους αγαπημένους της γονείς, Τόνι και Τζάκι.

Μιλώντας για τη σειρά τριών επεισοδίων, η Βικτόρια λέει: «Άρχισα πραγματικά να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να μην μου αρέσει ο εαυτός μου και επειδή το άφησα να με επηρεάσει, δεν ήξερα τι έβλεπα όταν κοιταζόμουν στον καθρέφτη. «Ήμουν χοντρή; Ήμουν αδύνατη; Δεν ξέρω, χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Ήμουν απλώς πολύ επικριτική με τον εαυτό μου. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Ήμουν από χοντρή μέχρι κοκαλιάρα, εννοώ, έχω περάσει πολλά και αυτό είναι δύσκολο.

«Έλεγχα το βάρος μου με απίστευτα ανθυγιεινό τρόπο»

Δεν είχα κανέναν έλεγχο σε ό,τι γραφόταν για μένα ή στις φωτογραφίες που τραβούσαν και υποθέτω ότι ήθελα να το ελέγξω αυτό. Μπορούσα να το ελέγξω με τα ρούχα, μπορούσα να ελέγξω το βάρος μου. Έλεγχα το βάρος μου με έναν απίστευτα ανθυγιεινό τρόπο. Όταν έχεις διατροφική διαταραχή γίνεσαι πολύ καλός στο να λες ψέματα. Και ποτέ δεν ήμουν ειλικρινής γι' αυτό με τους γονείς μου.

Ποτέ δεν μίλησα γι' αυτό δημόσια, σε επηρεάζει πραγματικά. Όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Και υποθέτω ότι αυτό με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή.» Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ της για το Netflix ότι έπασχε από μια διατροφική διαταραχή που την οδήγησε να λέει ψέματα, ώστε να μπορεί να την κρύβει ακόμη και από την πιο κοντινή της οικογένεια.

Η σχεδιάστρια μόδας που έγινε διάσημη στα μέσα της δεκαετίας του '90 με τις Spice Girls, θυμάται επίσης μια στιγμή που ζυγίστηκε ζωντανά στην τηλεόραση από τον Κρις Έβανς στην εκπομπή του Channel 4 TFI Friday για να δει αν είχε χάσει τα κιλά της μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του μεγαλύτερου γιου της Μπρούκλιν το 1999.

Ενώ τότε ήταν όλο χαμόγελα, σήμερα αποκαλύπτει το κόστος που είχε αυτό πάνω της ως 25χρονη νέα μητέρα. «Με ζυγίσανε στην εθνική τηλεόραση», λέει η Βικτόρια. «Ανέβα σε αυτή τη ζυγαριά, έχασες βάρος;» γελούσαμε και αστειευόμαστε, αλλά ήμουν πολύ, πολύ νέα και αυτό με πονάει».

Η αγωνία της Βικτόρια για το σώματ της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις έφηβη και κέρδισε μια θέση στη σχολή θεάτρου Laine στο Έπσομ του Σάρεϊ - την οποία, όπως αποκάλυψε, οι γονείς της χρηματοδότησαν βάζοντας σε υποθήκη το σπίτι τους στο Γκοφς Όουκ του Χερτφορντσάιρ. Λέει πώς, παρά τη σκληρή δουλειά της, δεν ήταν η καλύτερη χορεύτρια, ούτε καν η τραγουδίστρια. Αλλά είπε επίσης πώς έμοιαζε διαφορετική από τους συμμαθητές της.

«Δεν έμοιαζα με πολλά από τα άλλα κορίτσια», λέει. «Εκεί άρχισα να δέχομαι πολλές επικρίσεις για την εμφάνισή μου, το βάρος μου. Θυμάμαι τον διευθυντή της θεατρικής σχολής να μου λέει, ξέρετε, στο τέλος της παράστασης θα πετάξουμε. Εσείς κορίτσια μπορείτε να πετάξετε», εννοώντας ότι δεν φαινόμασταν τόσο αισθητικά όμορφη όσο κάποιες άλλες. Η μητέρα της Βικτόρια, Τζάκι, προσθέτει επίσης ότι της είχαν πει «είσαι υπέρβαρη. Θα είσαι πίσω». Πρόσθεσε: «Πρέπει να την επηρέασε, είναι πολύ ανόητο να λες σε κάποιον, «είσαι χοντρή».

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη Βικτόρια κατά την προετοιμασία της για την επίδειξή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2024 – τη μεγαλύτερη εκδήλωση στην πασαρέλα που είχε διοργανώσει ποτέ. Και μεταφέρει επίσης τους θεατές στο ταξίδι της πρώην τραγουδίστριας από Spice Girl, σε WAG, μέχρι σήμερα ως σχεδιάστρια μόδας.

«Παραλίγο να χάσω τα πάντα...»

Κατά καιρούς η φωνή της Βικτόρια τρέμει καθώς συγκρατεί τα δάκρυά της για μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Μεταξύ αυτών ήταν όταν η δισκογραφική της εταιρεία VB είχε εκατομμύρια στο κόκκινο και ήταν στα πρόθυρα του κλεισίματος. Αφού την ίδρυσε το 2008, επανειλημμένα δέχτηκε οικονομική διάσωση από τον σύζυγό της Ντέιβιντ, κάτι που την έκανε περίγελο. Για πρώτη φορά η Βικτόρια μιλάει για την αναστάτωση που ένιωσε όταν παραλίγο να χάσει την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο και την «ντροπή» που προκάλεσε. «Αυτή η δουλειά είναι τα πάντα για μένα, είναι απόλυτα αυτό που είμαι, αλλά ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Παραλίγο να χάσω τα πάντα και αυτή ήταν μια σκοτεινή, σκοτεινή περίοδος», λέει.

Έκλαιγα κάθε μέρα πριν πάω στη δουλειά επειδή ένιωθα σαν πυροσβέστης. Ήμασταν δεκάδες εκατομμύρια στο κόκκινο. «Ναι, θα πάω σπίτι στον άντρα μου, αλλά θα πάω σπίτι και στον συνεργάτη μου, οπότε του μιλούσα γι' αυτό, έπρεπε. Ήταν αφοσιωμένος και το μισούσα. Το μισούσα απόλυτα.»

Ο 51χρονος Ντέιβιντ, ο οποίος κάνει διάφορες εμφανίσεις ως ομιλητής στην εκπομπή, αποκαλύπτει στη συνέχεια: «Καθίσαμε και οι δύο εκεί και είδαμε τι είχα επενδύσει και νομίζω ότι ένα μέρος αυτής της συζήτησης μου ράγισε την καρδιά επειδή η Βικτόρια είναι μια περήφανη γυναίκα. Όταν γνωριστήκαμε, ήταν πολύ πιο πλούσια από εμένα, στην πραγματικότητα αγόρασε το πρώτο μας σπίτι στο Χερτφορντσάιρ, γνωστό ως Beckingham Palace.

«Έτσι, το να πρέπει να έρθει σε μένα και να πει "μπορώ να πάρω μερικά, χρειαζόμαστε μερικά περισσότερα χρήματα, η επιχείρηση χρειάζεται περισσότερα χρήματα", ήταν δύσκολο και για τους δύο μας.»

Η Βικτώρια πρόσθεσε: «Ολόκληρο το σπίτι κατέρρεε, έχανα την επιχείρησή μου. Χρειαζόμουν εξωτερική επένδυση. Χρειαζόμουν κάποιον να με βοηθήσει. Ήμουν τόσο απεγνωσμένη να σώσω αυτή την επιχείρηση. Κατέρρεα η ίδια. Ένιωθα αμήχανα, αλλά είναι γεγονός.(...) ένιωθα σαν να ήμουν σε κινούμενη άμμο. Ήμουν απελπισμένη. Πραγματικά, πραγματικά απελπισμένη».

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών δεν αναφέρεται στη διαμάχη της με τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν, 26 ​​ετών, αλλά ο ίδιος και η σύζυγός του, Νικόλα Πέλτζ, 30 ετών, φαίνονται στο παρασκήνιο σε πλάνα που γυρίστηκαν από την επίδειξη μόδας στο Παρίσι πέρυσι, και υπάρχουν αρκετές συγκινητικές φωτογραφίες και βίντεο κλιπ του ως μωρό και μικρό αγόρι.

Οι άλλοι γιοι της εμφανίζονται μερικές φορές, ενώ υπάρχει μια σκηνή όπου η 14χρονη κόρη της, Χάρπερ, μαθαίνει στη μητέρα της να χορεύει το Le Freak της Chic στο διαμέρισμά τους στις ΗΠΑ για ένα βίντεο στο TikTok, σε μια από τις πιο αστείες στιγμές.

Το τέλος των Spice Girls

Η Posh επιμένει ότι δεν έχει ξεχάσει ποτέ από πού προέρχεται και περιγράφει λεπτομερώς την κατάστασή της στο τέλος των Spice Girls το 2000, όταν έκαναν ένα διάλειμμα μετά την αποχώρηση της Τζέρι Χάλιγουελ. Λέει πώς, παρά το γεγονός ότι η ίδια και ο Ντέιβιντ ήταν και οι δύο νεόνυμφοι και σχετικά νέοι γονείς, ένιωθε μόνη.

«Όταν τελείωσαν οι Spice Girls, ήταν τόσο ακραίο. Τη μία στιγμή διαδίδω τη γυναικεία δύναμη και την επόμενη στιγμή είμαι σύζυγος, σε ένα διαμέρισμα στο Μάντσεστερ, χωρίς να έχω φίλους, ζώντας πολύ μακριά από την οικογένειά μου και βρήκα αυτή τη μετάβαση πραγματικά, πραγματικά δύσκολη.

«Ήμουν τόσο ευλογημένη που ήμουν παντρεμένη με τον Ντέιβιντ, είχα αυτή την καταπληκτική σχέση, αυτό το καταπληκτικό μικρό μωρό, αλλά ένιωθα ένιωθα πραγματικά μόνη. Θυμάμαι να σκέφτομαι, "θα θέλει κανείς να με βάλει σε ένα αεροπλάνο και να ξανακάνω φωτογράφιση;" «Και συνέχεια σκεφτόμουν "τι θα κάνω;"»

«Έγινα τόσο αμήχανη. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν η άθλια αγελάδα που δεν χαμογελούσε ποτέ, και δεν έχουν άδικο». Ο Ντέιβιντ προσθέτει: «Όταν γνώρισα για πρώτη φορά τη Βικτόρια, ήταν χαμογελαστή, είχε αυτοπεποίθηση, αλλά αυτό άρχισε να εξαφανίζεται».

Η Βικτόρια κάνει επίσης μια εκπληκτική εξομολόγηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, όταν η ίδια και οι συνάδελφοί της από το WAG έγιναν πρωτοσέλιδο στην λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν, όπου έμεναν οι σύζυγοι των ποδοσφαιριστών. Αυτή, μαζί με ηθοποιούς όπως η Σέριλ Τουίντι και η Κολίν Ρούνεϊ, εθεάθησαν να ψωνίζουν και να διασκεδάζουν ενώ η ομάδα της Αγγλίας προπονούνταν και έπαιζε.

Η Βικτόρια λέει ότι ήταν μια στιγμή διαύγειας για εκείνη, και ότι στην πραγματικότητα ήταν όταν αποφάσισε ότι θα πραγματοποιούσε το όνειρό της να λανσάρει μια ετικέτα μόδας - κάτι που έκανε δύο χρόνια αργότερα.

«Κοιτάζω αυτές τις φωτογραφίες και χαμογελώ, αλλά όταν κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι "γιατί", υποθέτω ότι υπάρχει ένα στοιχείο αναζήτησης προσοχής, αν είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ήταν σε μια εποχή που δεν ένιωθα δημιουργικά ολοκληρωμένη. Έτσι παρέμεινα σε αναζήτηση, από τις Spice Girls μέχρι τις WAG. Δεν το συνειδητοποίησα τότε, αλλά προσπαθούσα να βρω τον εαυτό μου. Ένιωθα ανολοκλήρωτη, λυπημένη, παγωμένη στο χρόνο. Ίσως. Εκτιμούσα αυτά που είχα, χρειάζομαι μια αίσθηση σκοπού και θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου ότι αν ποτέ μου ξαναδοθεί μια ευκαιρία, δεν πρόκειται να τη χάσω. Δεν πρόκειται να τη χάσω ξανά». Το ντοκιμαντέρ για τη Βικτόρια Μπέκαμ κυκλοφορεί στο Netflix από σήμερα, 9 Οκτωβρίου

