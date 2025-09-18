Βικτόρια Μπέκαμ: Το πρώτο της σόου... σε εκκλησία σε ηλικία 6 ετών

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από το παρελθόν της Βικτόρια Μπέκαμ έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας την πρώτη της παράσταση, σε ηλικία μόλις έξι ετών. Το αδημοσίευτο βίντεο, που βρέθηκε από τους γονείς της στο γκαράζ τους, δείχνει τη μικρή Βικτόρια να χορεύει στην αίθουσα της τοπικής εκκλησίας.

Φορώντας ένα κίτρινο φόρεμα και ένα καουμπόικο καπέλο, η εξάχρονη Βικτόρια εκτελεί μια χορευτική ρουτίνα που θυμίζει έντονα τις χορογραφίες των Spice Girls μερικά χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το χιτ τους "Stop" του 1997. Αυτό το συγκινητικό πλάνο είναι μέρος του trailer για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «Βικτόρια Μπέκαμ» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου.

«Ο κόσμος νόμιζε ότι δεν χαμογελάω ποτέ»

Το ντοκιμαντέρ θα αφηγηθεί την πορεία της Βικτόρια, από ένα απλό κορίτσι από το Χερτφορντσάιρ σε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Οι θεατές θα παρακολουθήσουν πώς εξελίχθηκε σε Spice Girl, σε σύζυγο του Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε μητέρα και τελικά σε επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας.

Το trailer ξεκινά με τη Βικτόρια να αστειεύεται για τη φήμη της ότι δεν χαμογελάει ποτέ: "Ο κόσμος νόμιζε ότι ήμουν η ξινή που δεν χαμογελάει ποτέ. Κι όμως χαμογελάω! Μην σοκαριστείτε".

Στο ντοκιμαντέρ, η Βικτόρια θα μιλήσει για πρώτη φορά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί, λέγοντας: "Ήμουν το καθόλου cool παιδί στο σχολείο... Ήθελα απεγνωσμένα να αρέσω, να έχω λίγη αυτοεκτίμηση". Αυτή η δυσκολία την οδήγησε να αφοσιωθεί στη σχολή θεάτρου, που τελικά της άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια φήμη.

Θα υπάρξουν επίσης αποκαλύψεις για τις προκλήσεις με την επιχείρηση μόδας της, η οποία είχε για χρόνια οικονομικές απώλειες. "Ήμασταν στο κόκκινο με απώλειες εκατομμυρίων", παραδέχεται ειλικρινά, με τον Ντέιβιντ να προσθέτει: "Με έκανε να πανικοβληθώ".

Οικογένεια και επιστροφή στις ρίζες

Στο ντοκιμαντέρ θα συμμετέχει φυσικά και η οικογένειά της. Όλα της τα παιδιά, ακόμα και ο μεγαλύτερος γιος της, Μπρούκλιν, με τον οποίο φέρεται να έχει αποξενωθεί, εμφανίζονται στο trailer. Ακόμη και η σύζυγος του Μπρούκλιν, Νίκολα Πελτζ, θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση, παρά τις πρόσφατες οικογενειακές εντάσεις.

Μέσα από πλάνα από την εποχή των Spice Girls, η Βικτόρια επιμένει ότι "ποτέ δεν ξέχασε από πού προέρχομαι". "Το όνειρό μου ήταν να τραγουδάω", λέει, και προσθέτει: "Οι Spice Girls με έκαναν να αποδεχτώ ποια είμαι και ξαφνικά, αυτό σταμάτησε".

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο γυρίστηκε τους τελευταίους 18 μήνες, θα παρουσιάσει μια βαθιά, ειλικρινή και συχνά συναισθηματική πλευρά της Βικτόρια, η οποία μοιράζεται τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τις προκλήσεις που τη διαμόρφωσαν.

Διαβάστε επίσης