Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Το ντοκιμαντέρ έρχεται δύο χρόνια μετά την σειρά «Beckham» για την ζωή του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ

Newsbomb

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η Βικτόρια Μπέκαμ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix από τους δημιουργούς της τετραμερούς σειράς του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ το 2023.

Με τίτλο «Victoria Beckham», η τριμελής σειρά ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου στην υπηρεσία streaming. Θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και με κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας, ενώ θα σκηνοθετηθεί από τη Νάντια Χάλγκρεν, που σκηνοθέτησε το «Becoming της Michelle Obama».

Η Μπέκαμ έγινε διάσημη ως μέλος των «Spice Girls», που κυριάρχησαν στα pop charts από το 1996 έως το 2001. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε τέσσερα σόλο singles μεταξύ 2000 και 2003, καθώς και το άλμπουμ «Victoria Beckham» το 2001, το οποίο έφτασε στο νούμερο 10 στα βρετανικά charts. Η υψηλότερη θέση που κατέκτησε εκτός των Spice Girls ήταν το «Out Of Your Mind» του 2000, μια συνεργασία με τους Dane Bowers και True Steppers, που έφτασε στο νούμερο δύο στα charts.

Ενώ τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε κυρίως στη βιομηχανία της μόδας, επανενώθηκε με τις πρώην συναδέλφους της για την περιοδεία «The Return Of The Spice Girls» το 2007-2008 και την τελετή λήξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο. Αποφάσισε να μην επιστρέψει για την περιοδεία επανένωσης των τραγουδιστριών του «Wannabe» το 2019, επικαλούμενη άλλες υποχρεώσεις, με τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίζουν χωρίς αυτήν.

Σε δελτίο τύπου του Netflix για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ αναφέρεται: «Η σειρά ακολουθεί την ιστορία της Μπέκαμ από τα χρόνια της ενηλικίωσης και την άνοδο της σε πρωτοφανή επιτυχία με τις Spice Girls, μέσω της πολύκροτης σχέσης της με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, μέχρι την αδιάκοπη προσπάθειά της να καθιερωθεί στον σκληρό κόσμο της υψηλής ραπτικής. Ακολουθώντας το ταξίδι της καθώς προετοιμάζεται για την πιο φιλόδοξη επίδειξη μόδας της μέχρι σήμερα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η σειρά ντοκιμαντέρ συνυφαίνει το παρελθόν και το παρόν για να αποκαλύψει τις προκλήσεις και τους θριάμβους που την έχουν καθορίσει — και συνεχίζουν να την ωθούν προς τα εμπρός».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της MRB: Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα

23:46LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών επιβλήθηκε στη σύζυγο του Μενέντεζ

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

23:34LIFESTYLE

Πρωταγωνιστής κινεζικών δραμάτων σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 5ο όροφο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τίβερης όπως Σηκουάνας - Σε 5 χρόνια ελπίζει να υποδεχθεί κολυμβητές, αλλά δεν συμφωνούν όλοι

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

23:05LIFESTYLE

Κάλουμ Τέρνερ για Ντούα Λίπα: «Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί»

22:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (14/9)

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Νίνα Ντόμπρεβ - Σον Γουάιτ: Χωρισμός «βόμβα» μετά από πέντε χρόνια σχέσης

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά εκρηκτικών

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπολσονάρου ένοχος για κατηγορίες πραξικοπήματος κατά πλειοψηφία στην ιστορική δίκη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η γερμανική Rheimetal ανοίγει μονάδα παραγωγής βλημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η «μάχη» της εξέδρας, πόσοι Έλληνες και Τούρκοι αναμένονται στο γήπεδο

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

21:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίστηκε 24 χρόνια μετά ένα από τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος που βίαζε γυναίκες - «Με απειλούσε, με χτύπαγε, με εξευτέλιζε», λέει θύμα

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

23:46LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

12:42WHAT THE FACT

Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Ίσως η αρχαιότερη επιγραφική αναφορά στον Ιησού Χριστό - Το κεραμικό του 1ου αιώνα από το βυθό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ