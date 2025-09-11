Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix από τους δημιουργούς της τετραμερούς σειράς του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ το 2023.

Με τίτλο «Victoria Beckham», η τριμελής σειρά ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου στην υπηρεσία streaming. Θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και με κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας, ενώ θα σκηνοθετηθεί από τη Νάντια Χάλγκρεν, που σκηνοθέτησε το «Becoming της Michelle Obama».

Η Μπέκαμ έγινε διάσημη ως μέλος των «Spice Girls», που κυριάρχησαν στα pop charts από το 1996 έως το 2001. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε τέσσερα σόλο singles μεταξύ 2000 και 2003, καθώς και το άλμπουμ «Victoria Beckham» το 2001, το οποίο έφτασε στο νούμερο 10 στα βρετανικά charts. Η υψηλότερη θέση που κατέκτησε εκτός των Spice Girls ήταν το «Out Of Your Mind» του 2000, μια συνεργασία με τους Dane Bowers και True Steppers, που έφτασε στο νούμερο δύο στα charts.

Ενώ τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε κυρίως στη βιομηχανία της μόδας, επανενώθηκε με τις πρώην συναδέλφους της για την περιοδεία «The Return Of The Spice Girls» το 2007-2008 και την τελετή λήξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο. Αποφάσισε να μην επιστρέψει για την περιοδεία επανένωσης των τραγουδιστριών του «Wannabe» το 2019, επικαλούμενη άλλες υποχρεώσεις, με τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίζουν χωρίς αυτήν.

Σε δελτίο τύπου του Netflix για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ αναφέρεται: «Η σειρά ακολουθεί την ιστορία της Μπέκαμ από τα χρόνια της ενηλικίωσης και την άνοδο της σε πρωτοφανή επιτυχία με τις Spice Girls, μέσω της πολύκροτης σχέσης της με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, μέχρι την αδιάκοπη προσπάθειά της να καθιερωθεί στον σκληρό κόσμο της υψηλής ραπτικής. Ακολουθώντας το ταξίδι της καθώς προετοιμάζεται για την πιο φιλόδοξη επίδειξη μόδας της μέχρι σήμερα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η σειρά ντοκιμαντέρ συνυφαίνει το παρελθόν και το παρόν για να αποκαλύψει τις προκλήσεις και τους θριάμβους που την έχουν καθορίσει — και συνεχίζουν να την ωθούν προς τα εμπρός».

