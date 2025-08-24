Ερωτευμένοι 26 χρονιά μετά, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ - Τρυφερές εικόνες από την Ιταλία

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ιταλία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την οικογενειακή ένταση που έχει προκύψει με τον γιο τους, Μπρούκλιν. Το διάσημο ζευγάρι, που παραμένει πιο ερωτευμένο από ποτέ, απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές στο εστιατόριο Lo Scoglio στη Νεράνο, κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος με τα παιδιά τους.

Η Βικτόρια, 51 ετών, και ο Ντέιβιντ, 50, αντάλλαξαν φιλιά και αγκαλιές, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να χαϊδεύει το κεφάλι της συζύγου του και εκείνη να ακουμπά τρυφερά το χέρι της στο πρόσωπό του. Σε άλλη στιγμή ο φακός τούς συνέλαβε να γελούν και να πειράζονται, ενώ ο Ντέιβιντ φιλούσε το κεφάλι της Βικτόρια και την τύλιγε στην αγκαλιά του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνουν τις τρυφερές τους στιγμές, καθώς την περασμένη εβδομάδα ο Ντέιβιντ είχε απαθανατιστεί να αγκαλιάζει σφιχτά τη σύζυγό του πάνω στο γιοτ των 16 εκατ. λιρών με το οποίο ταξιδεύει η οικογένεια στην Ευρώπη.

Στο τραπέζι βρέθηκαν τα παιδιά τους, Ρόμεο (22), Χάρπερ (14) και Κρουζ (20), ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Τζάκι Απόστελ, 29 ετών. Απών ήταν ο πρωτότοκος Μπρούκλιν, 26 ετών, με τον οποίο οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες μετά την απόφασή του και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, να μην παρευρεθούν στους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ. Η κατάσταση μάλιστα επιδεινώθηκε πρόσφατα, καθώς το ζευγάρι ανανέωσε τους όρκους του στις ΗΠΑ χωρίς να καλέσει κανένα μέλος της οικογένειας Μπέκαμ.

Την ίδια στιγμή, οι Μπέκαμ είχαν και μια αναπάντεχη συνάντηση στο εστιατόριο, με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ να τους πλησιάζει για χαιρετισμό. Ο Βρετανός σταρ είχε συνεργαστεί με τη «Posh Spice» πριν από 28 χρόνια στην ταινία Spice World, όπου υποδυόταν τον μάνατζερ των Spice Girls.

Για το μεσημεριανό γεύμα, η Βικτόρια επέλεξε ένα μαύρο μεταξωτό slip dress, συνδυασμένο με χαλαρά κυματιστά μαλλιά, ενώ ο Ντέιβιντ εντυπωσίασε με την casual chic εμφάνισή του, φορώντας λευκό κοντομάνικο πουκάμισο, κόκκινο παντελόνι και γυαλιά ηλίου.