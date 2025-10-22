Βικτόρια Μπέκαμ: Ο εφιάλτης των διατροφικών διαταραχών, το body shaming και η στήριξη του Ντέιβιντ

Η Βικτόρια Μπέκαμ πίστευε πως έπρεπε πρώτα να μιλήσει στην έφηβη κόρη της για το παρελθόν της με τις διατροφικές διαταραχές, πριν μοιραστεί την ιστορία της με όλο τον κόσμο.

Η σχεδιάστρια μόδας μίλησε ανοιχτά για τα ζητήματα που αντιμετώπισε με τη διατροφή και την εικόνα του σώματός της στο νέο της ντοκιμαντέρ του Netflix, «Victoria Beckham». Πριν όμως από την πρεμιέρα της σειράς, φρόντισε να έχει μια ειλικρινή συζήτηση με την 14χρονη κόρη της, Harper Seven.

«Μίλησα με τη Harper γι’ αυτό, προφανώς, γιατί είδε το ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Βικτόρια στο podcast «Call Her Daddy». «Τα μικρά κορίτσια εξακολουθούν να ασχολούνται υπερβολικά με το φαγητό — είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τα σχολεία».

Η Μπέκαμ εξήγησε πως ήθελε η Harper να κατανοήσει τι θα έβλεπε στη σειρά, ειδικά, αφού δεν είχε δει το τελικό μοντάζ μέχρι την πρεμιέρα. «Ήξερα ότι το είχα συζητήσει στην κάμερα, οπότε πέρασα λίγο χρόνο μαζί της, για να της εξηγήσω και να το καταλάβει σωστά».

«Ήταν δυστυχία, μοναξιά και απόλυτη εξάντληση»

Η Βικτόρια παραδέχτηκε ότι θεωρεί καθήκον της να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις διατροφικές διαταραχές και χαίρεται που το θέμα τελικά συμπεριλήφθηκε στο ντοκιμαντέρ.

«Όταν έχεις διατροφική διαταραχή, είσαι δυστυχισμένος», είπε. «Είναι κάτι λυπηρό, μοναχικό, σε κυριεύει. Για πολλά χρόνια ήμουν “παρούσα” χωρίς να είμαι πραγματικά παρούσα. Είναι δύσκολο και πρέπει να μιλάς γι’ αυτό».

Από τότε που προβλήθηκε η σειρά, το πρώην μέλο των «Spice Girl» έχει λάβει δεκάδες μηνύματα υποστήριξης από γυναίκες που ταυτίστηκαν με το βίωμά της.

«Πολλές γυναίκες ήρθαν να μου μιλήσουν μετά την προβολή και μου είπαν πόσο πολύ ένιωσαν ότι μπορούσαν να σχετιστούν. Αν η δική μου ιστορία βοηθήσει έστω και μία από αυτές να μιλήσει, τότε άξιζε τον κόπο», ανέφερε.

Από το body shaming στη συμφιλίωση με τον εαυτό της

Η Μπέκαμ θυμήθηκε και τις δύσκολες στιγμές της καριέρας της, όταν δεχόταν κριτική για το σώμα της από τα μέσα ενημέρωσης.

«Μου είχαν πει ότι ήμουν πολύ παχιά για να ανέβω στη σκηνή. Αυτό με έκανε πιο σκληρή», είπε. «Στις Spice Girls, όλοι μιλούσαν για το βάρος μου. Τη μια ήμουν Porky Posh και την άλλη Skinny Posh. Χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Είναι εξουθενωτικό».

Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε ότι τότε δεν είχε μοιραστεί το πρόβλημά της με κανέναν, αλλά σταδιακά κατάφερε να το αντιμετωπίσει μόνη της.

«Ο Ντέιβιντ πάντα ήξερε ότι ήμουν πολύ πειθαρχημένη με το φαγητό μου», είπε. «Δεν μπορούσα να εμπιστευτώ κανέναν, οπότε προσπάθησα μόνη μου να μετατρέψω μια ανθυγιεινή εμμονή με το φαγητό σε μια υγιή σχέση».

«Ο David με βοήθησε να βρω ξανά ισορροπία»

Η σχεδιάστρια αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, την ενθάρρυνε να ακολουθήσει έναν πιο υγιή τρόπο ζωής.

«Πλέον δεν πρόκειται για κάψιμο θερμίδων, αλλά για υγεία και ευεξία», είπε. «Ο Ντέιβιντ ήταν αυτός που με έπεισε να αλλάξω το πρόγραμμά μου. Παλιά έκανα μόνο cardio — ήθελα απλώς να “κάψω, να κάψω, να κάψω”. Εκείνος με έβαλε στην προπόνηση με βάρη, και τώρα γυμναζόμαστε μαζί».

