Βικτόρια Μπέκαμ: Το αστείο περιστατικό στην αρχή της σχέσης της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε με ειλικρίνεια και χιούμορ για τον πρώτο καιρό της γνωριμίας της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, αποκαλύπτοντας μια ξεκαρδιστική ιστορία από τότε που οι Spice Girls ήταν ακόμη στο απόγειο της δόξας τους.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ / AP

Σε συνέντευξή της στο podcast «Call Her Daddy», η 50χρονη σχεδιάστρια μόδας θυμήθηκε τις στιγμές που περνούσαν μαζί κατά τη διάρκεια της περιοδείας του συγκροτήματος: «Θυμάμαι που ήμασταν στο Μάντσεστερ για μια συναυλία, ήμασταν με τον Ντέιβιντ στο δωμάτιό μου και το επόμενο πρωί έπρεπε να πηδήξει από το παράθυρο. Έκαν το απόλυτο "walk of shame"», είπε γελώντας.

Η Victoria αποκάλυψε πως η απρόσμενη αυτή «έξοδος» είχε και… συνέπειες: «Έχασε την προπόνησή του την επόμενη μέρα γιατί είχε φουσκάλες στα πόδια».

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ / AP

Η σχεδιάστρια τόνισε πως ο Ντέιβιντ δεν ένιωσε ποτέ ανασφάλεια για τη φήμη της, ακόμη και τότε που εκείνη ήταν το μεγαλύτερο pop icon της Βρετανίας: «Πάντα ήταν υποστηρικτικός. Όταν ήμουν σε περιοδεία, στεκόταν στο πλάι της σκηνής και με παρακολουθούσε με περηφάνια.»

Όσο για τις φήμες που κατά καιρούς περιβάλλουν τον γάμο τους, η Βικτόρια πέραασε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «η δύναμή μας είναι η ενότητά μας».

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ / AP

«Μας έχουν ρίξει τόσα πολλά, αλλά πάντα μείναμε ενωμένοι. Πρόσφατα γιορτάσαμε τα 26 χρόνια γάμου μας — και, ξέρεις, όλοι έλεγαν πως δεν θα κρατήσει. Κι όμως, 26 χρόνια μετά, έχουμε περάσει καταιγίδες, αλλά πάντα μαζί.»

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1999, έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Μπρούκλι, τον Ρομέ, τον Κρουζ και την Χάρπερ.

Ο Ντέιβιντ, με τη γνωστή του τρυφερότητα, αφιέρωσε πρόσφατα ένα μήνυμα στη σύζυγό του στο Instagram: «Σ’ αγαπώ για πολλούς λόγους — που είσαι η γυναίκα μου, που μου χάρισες τέσσερα υπέροχα παιδιά, που φροντίζεις κάθε μέρα ακόμη και τις βιταμίνες μου. Είμαι περήφανος για το ταξίδι σου και για όσα έχεις καταφέρει.»

